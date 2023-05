Mario Vargas Llosa hizo una confesión sumamente durante una conversación con su hijo Álvaro, pues reveló que de niño fue víctima de abuso por parte del hermano Leoncio, cristiano que había sido profesor que se encontraba en el colegio donde asistía cuando estudiaba la primaria. El reconocido escritor contó que lo llevaron a una habitación para mostrarle una revista pornográfica, entre otros hechos de acoso.

“De pronto abre una puerta y era su cuarto, yo lo sentía muy cerca mío y muy nervioso, ante mi asombro me pasa la revista y no sabía qué hacer”, comenzó Vargas Llosa. El hermano Leoncio le mostró una revista pornográfica en la intimidad de su recámara y luego siguió acosándolo.

Precisamente, lo más grave ocurrió cuando el religioso se atrevió a tocarlo: “De pronto siento la mano del hermano Leoncio en mi bragueta, yo le di un empujón y me acuerdo de que me puse a gritar. Yo no se lo conté a absolutamente a nadie”, precisó Vargas Llosa.

El Nobel de Literatura finalizó acotando que el hombre religioso provocó que pierda ‘toda fe en la religión’, pues “nunca más volvió a comulgar ni confesarse” tras los hechos de abuso que vivió de pequeño.

