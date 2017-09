"¡Autocultivo es la solución, por eso decimos no a la importación!". Este fue uno de los cánticos que más se repitió el sábado 23 durante la marcha en favor del uso medicinal de la marihuana en el Perú. La madres de 'Buscando Esperanza', cuyos hijos sufren enfermedades raras y la mayoría incurables, salieron a la calle en representación de muchas familias que también buscan —y no saben cómo— otorgarle a sus niños una mejor calidad de vida.

Marihuana medicinal Autocultivo ya, exigen manifestantes. (Geraldo Caso Bizama) Marihuana medicinal

Pero es en el Congreso y no en la calle donde se libra la batalla final. Ellas lo saben, por eso se manifiestan. Las madres de Buscando Esperanza, que encabezaron esta movilización, no quieren que el producto se importe ni que quede en manos de las farmacéuticas. Ellas temen que por esta vía el precio del aceite que buscan conseguir para tratar las dolencias de sus hijos sea demasiado caro y no puedan adquirirlo. Lo que ellas quieren es que se permita el cultivo asociativo o colectivo para conseguir el medicamento a buen precio.

"Con la importación nos traerían un producto estandarizado, caro, y no atendería a las necesidades de cada paciente, porque cada paciente necesita algo distinto, combinaciones específicas entre THC y el CBD. Ningún caso es igual a otro (...) Necesitamos producir variedad de cepas para atender a nuestros hijos", explica Dorothy Santiago, fundadora de Buscando Esperanza y madre de Rodrigo, un niño de 6 años con epilepsia refractaria.



Antes de continuar, digamos que la Comisión de Defensa aprobó el pasado 18 de setiembre un dictamen sobre el proyecto de ley que autoriza la importanción, cultivo, producción y comercialización del aceite de cannabis para pacientes con enfermedades crónicas. Este dictamen entrega una licencia de producción al Instituto Nacional de Salud y a los laboratorios químicos farmacéuticos. Sin embargo, no se recogió expresamente la posibilidad de contar con asociaciones de pacientes que realicen su propio cultivo y producción.



Marihuana medicinal Manifestantes expresan que dictamen realizado por la Comisión de Defensa es insuficiente. (Geraldo Caso) Marihuana medicinal

Por eso, una vez que fue aprobado el dictamen de la Comisión de Defensa, Buscando Esperanza emitió un comunicado en su página de Facebook que dice que "los laboratorios acreditados pueden ser una opción más dentro de la gama, pero no la única". Entonces, hicieron su propuesta: "que haya un registro de cultivadores y productores" que cumplan altos estándares de acreditación "a fin que tengan la autorización para realizar estas actividades".

En una entrevista anterior, CEDRO manifestó su posición en contra de este tipo de prácticas. Alfonso Zavaletta, jefe de investigación de CEDRO dijo: "No es necesario ni autocultivo, ni clubes ni nada de eso". Para él, basta con traer aceites artesanales de buena calidad producidos en el extranjero. "¿Sabes cuál es el factor más grande de riesgo para consumir drogas en un adolescente? Es la disponibilidad de las drogas, tenerla a la mano", dijo entonces. CEDRO es una institución especializada en materia de prevención de drogas y su posición está muy lejos de permitir su comercio.



Marihuana medicinal Yo no soy narcotraficante, dice ella en la marcha del sábado. (Geraldo Caso) Marihuana medicinal

El congresista Alberto de Belaunde, impulsor de esta iniciativa legal, apuesta por una "solución intermedia" que permita que todos puedan acceder al producto a un precio asequible. Dice: "Los pacientes podrán formar parte de las asociaciones y producir su propio aceite, pero en alianza con los centros de investigación o las universidades. De esta manera tendremos más control de calidad sobre la actividad y por otro lado todos los avances y la experiencia empírica podrán ser usada por la ciencia para sus investigaciones".

Consultamos al doctor Alberto Gayoso, presidente del Comité de medicamentos del Colegio Médico del Perú. Gayoso dice que "la importación no es salida porque tiene costos muy grandes y vuelve dependientes a los pacientes a la producción en otros países". "Nosotros tenemos climas adecuados y tenemos gente que sabe, ¿por qué renunciar a esa oportunidad?", preguntó el médico especialista. En cambio, propuso que estos colectivos se formalicen en instituciones reconocidas y sean certificados para producir el medicamento que se busca.

Pero todo está en veremos. Hernando Cevallos Flores, presidente de la comisión de Salud, se comprometió a realizar el dictamen el próximo martes 3 de octubre. Luego, el proyecto que inicialmente fue presentado por el Ejecutivo, quedará en manos del Pleno del Congreso. Para las madres de Buscando Esperanza y otras asociaciones en favor del uso médico de la planta, ambas son una oportunidad para que sean recogidas sus propuestas. "Si todo sale bien, esa misma semana podría aprobarse el proyecto", dijo Belaúnde. El debate, por tanto, está abierto.