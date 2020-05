Magaly Medina volvió a Instagram con ‘Mala fama’, el exitoso tema de Danna Paola. La conocida periodista escribió además un mensaje a sus seguidores a quienes invitó a seguirla en su cuenta oficial en TikTok.

“Actitud de lunes, nueva semana, nuevos retos, no se olviden que mi cuenta oficial en tiktok es magalymedinav ⁣⁣¡Nos vemos hoy! 9:45 p.m. por ATV ⁣⁣Canción: ‘Mala fama’, de Danna Paola”, reseñó la periodista en su videoclip.

En menos de dos horas, la publicación ha conseguido más de 45 mil likes.

“Capaza”, “qué linda”, “encantadora, bendiciones guapa”, “siempre positiva”, fueron algunos de los comentarios para la figura de TV.

Magaly Medina jura que no perdonaría una infidelidad

“No”. Esa fue la respuesta que ofreció Magaly Medina a la pregunta de Rodrigo González, ‘Peluchín’, sobre si perdonaría una infidelidad.

“Ahora te digo que no, y el próximo año te diré que no. No puedes quebrar ese respeto, esa lealtad que le tienes a otra persona”. remarcó.

Magaly Medina al ritmo de 'Mala fama' de Danna Paola (Video Instagram)

