Preocupante. En los últimos años, al menos 720,000 ciudadanos venezolanos ingresaron de forma ilegal al Perú, por intermedio de bandas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Tacna, según estimó el exsuperintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández, tras advertir que el Gobierno no tiene una política para identificar y registrar los datos personales —huella digital, rostro y nombres— de estos foráneos.

La reciente resolución que exige visa y pasaporte vigente para el acceso a territorio peruano de personas venezolanas en situación de vulnerabilidad acrecentaría el problema.

Migraciones, actualmente, tiene registrado el ingreso formal de alrededor de 870 mil venezolanos. Sin embargo, se calcula que un promedio de 1′500,000 extranjeros de dicho país viven en territorio nacional.

“Considero, por la experiencia, que estamos hablando de más de 1 millón 500 mil, tal vez 1 millón 800 mil (de venezolanos en Perú). Tenemos que ver dos cosas. Uno: no todas las personas que ingresan de manera irregular al Perú tienen el conocimiento para solicitar un refugio a Cancillería; esto hace que caigan en mafias que les cobran 100, 200 o 300 soles por tramitarlo y al no tener ese dinero ni siquiera presentan ese documento. Dos: hay un grupo, que, dice la Policía, bordea entre 5 mil y 10 mil, que se dedica a actividades ilícitas y la gran mayoría no tiene ni quiere tener ningún tipo de registro”, explicó Fernández a Perú21.

Nela Herrera, presidenta de la Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos (Ocasiven), estimó que 1 millón 400 mil connacionales han ingresado al Perú, por lo que, advierte, hay una población que está fuera del control de Migraciones.









Partiendo de esta realidad, tanto Fernández como Herrera consideran que la exigencia de visa y pasaporte vigente para el ingreso de ciudadanos venezolanos en condición vulnerable —menores de edad, mujeres gestantes, adultos mayores y enfermos— llevará al incremento de la migración ilegal.

VISA HUMANITARIA

Los ingresos irregulares, subraya el exsuperintendente, están alentados por el “incentivo perverso” de lograr la condición de refugiados, status que entrega Cancillería a un reducido número de extranjeros en situación de riesgo inminente en sus países de origen; pero, mientras no emita su resolución, los foráneos acceden a una calidad migratoria humanitaria expedida por Migraciones y que se renueva cada seis meses.

“¿Quiénes ganan? Las mafias de tráfico de migrantes que hacen cruzar las fronteras y las mafias que hacen estos trámites en Cancillería cuando es solicitud de refugio y en Migraciones para la obtención de la calidad migratoria humanitaria. Estamos hablando de todo un mercado negro de trámites. Eso es lo que se tiene que acabar y eso es lo que no se ve”, aseveró el exsuperintendente.

Nancy Arellano, directora de Proyectos de Integración en Cedro y fundadora de Veneactiva, indicó que, actualmente, Cancillería ha recibido 600 mil solicitudes de venezolanos que buscan acceder a la condición de refugiados.

“El tiempo ha demostrado que el conducto ideal para garantizar la protección internacional de personas venezolanas, o de cualquier otra nacionalidad, debe ser a través del sistema de refugio. En este momento, la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) de Cancillería tiene habilitado un periodo para actualización de datos, que culmina el 15 de julio, para que 600 mil expedientes de evaluación sigan su curso”, manifestó a este diario.

MAFIA DE ‘LOS COYOTES’

De enero a junio de este año, 500 extranjeros —la mayoría venezolanos, los demás colombianos, ecuatorianos y africanos— que ingresaron al país en condición ilegal fueron expulsados por Tumbes. A partir del 2 de julio, fecha en que comenzó la exigencia de visa y pasaporte vigente, las autoridades expulsaron a 23 foráneos —20 de nacionalidad venezolana—, informó a este medio el general PNP Manuel Gonzales, jefe del Frente Policial de Tumbes.

Asimismo, en todo este tiempo se ha desarticulado a 20 bandas por tráfico ilícito de migrantes, entre ellas Los Lechuceros del Norte, Los Escurridizos y Los Rezagos de los New Kids, y una organización criminal denominada Los Ruteros del Norte, por el mismo delito.

Son 400 policías quienes resguardan, con apoyo de drones y miembros del Ejército del Perú, un total de 131 kilómetros de frontera con Ecuador; la zona más difícil es el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla.

Las bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, añade el jefe policial, las conforman dos o tres personas, “en algunos casos son coyoteros, que llevan en grupos, paquetes, a los migrantes, los suben a tres, cuatro, vehículos”, y en otros casos “el conductor, copiloto y ayudantes” de los ómnibus.

“Todos ellos están concertando en el tráfico ilícito de migrantes, porque saben que debe verificar la documentación en la agencia, pero no lo hacen y llevan menores de edad, hombres y mujeres, sin familia”, detalla.

Estos sujetos, según el general, cobran a los migrantes hasta 120 dólares, que incluyen la solicitud como refugiado, para llevarlos a Lima.

Los vehículos intervenidos que trasladan a migrantes en condición irregular son de las empresas Civa, Flores, Argos, Fernandita, Vigo (hasta en ocho oportunidades), Fox Bus, Turismo Tacna, entre otros.

¿Qué hacer ante esto? El exsuperintendente de Migraciones indica: “Migraciones debe hacer un proyecto amplio para captar los datos de estas personas, porque todos los peruanos estamos al borde del colapso con la seguridad ciudadana y uno de los grupos al que más se le identifica como fuente de peligro es al de ciudadanos extranjeros. Al recargar de requisitos para el ingreso se está haciendo que la gente ingrese de manera irregular, no deje sus huellas dactilares, su foto y no sabemos cuándo ingresó, cuándo salió y qué hizo en Perú”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis