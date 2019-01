Madre de suboficial: "¿Cómo es posible que hablen de los derechos de los delincuentes, y mi hijo qué?"

Luego que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura ratificara la prisión preventiva de siete meses contra el suboficial Elvis Miranda Rojas , en los exteriores del Poder Judicial hubo una voz que se hizo escuchar con mayor fuerza. Se trató de Lucy Rojas, la madre del suboficial, quien entre lágrimas reclamó la libertad de su hijo.

"¿ Cómo es posible que hablen de los derechos de los delincuentes, y mi hijo qué? Mi hijo es un padre de familia, que tiene una madre, un padre y uno hermanos que lo esperan en su casa. Y ahora lo meten preso por matar a un delincuente", expresó la madre a Perú21, sin poder contener sus emociones de indignación contra la justicia.

Además, se dirigió al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien había mostrado su apoyo al agente Elvis Miranda. " Señor presidente, a usted que dice que va a acabar con la corrupción este año, quítele la autonomía al Poder Judicial. Ya es hora de que el Perú cambie. ¿Hasta cuándo vamos seguir así?", señaló.

"No me han vencido, seguiremos luchando, si tengo que ir hasta donde el presidente, allá me tendrá, pero me van a escuchar", agregó Lucy Rojas.

Finalmente, la madre se dirigió a su hijo. "Yo estoy orgullosa de ti. No te sientas avergonzado porque estás en la cárcel, yo iré con la frente bien en alto para visitarte", sostuvo.