Madre de Policía: “Sí, hemos recibido amenazas, pero la verdad no me interesan"

Lucy Rojas, madre del suboficial Elvis Miranda, quien está en prisión por matar a un presunto delincuente, dijo que después del fallo judicial ha seguido recibiendo amenazas, pero que no hace caso, pues está enfocada en lograr la libertad de mi hijo.

“ Sí, hemos recibido amenazas, pero la verdad no me interesan. A mí me gustan decir las cosas de frente, por eso no hacemos caso”, manifestó Lucy Roja.

En conversación con la prensa local, confirmó que el próximo viernes 8 habrá una masiva movilización en protesta por el fallo judicial contra su hijo, manifestó que pudo conversar con el agente después de la confirmación de prisión preventiva y dijo este le dijo que estaba tranquilo aunque apenado por la decisión judicial.

“Él me da fuerzas y me dice que la justicia existe. Mi hijo está bendecido, pues está recibiendo el apoyo de todo”, agregó Lucy Rojas.

SEGURIDAD EN PENAL



La madre del suboficial Elvis Miranda indicó que sigue en un ambiente especial fuertemente custodiado ante cualquier posible agresión de los delincuentes en el penal ex río Seco.

“Agradezco al ministro del Interior, Carlos Morán, que con el apoyo que nos está brindando con la seguridad de mi hijo en el penal. También quiero agradecer a toda la población que ha manifestado su apoyo brindado y a ustedes, los medios de comunicación”, dijo la mujer, acompañada de su esposo Ronald Miranda.