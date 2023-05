Una mujer agredió a enfermera del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz por presunta negligencia médica. El recién nacido sufrió quemaduras de primer y segundo grado, luego de que personal de salud se lo llevara para el tamizaje neonatal .

La madre del menor agraviado, identificada como Fanny Luis Ramírez, señaló que cuando le trajeron al menor del tamizaje este no dejaba de llorar. “A mi hijo me lo trajeron a minutos, pero no paraba de llorar y cuando lo reviso tenía todas las piernas quemadas y ampollas en los dedos”, reveló.

Ante ello, Fanny pidió explicaciones de lo ocurrido a la enfermera que se lo había llevado, pero no recibió respuesta concreta. “Cuando fui a reclamarle, la señorita solo decía ‘le he puesto ahí', pero no sabía en dónde”, contó.

La mujer señaló que en su desesperación como madre agredió a la profesional de salud, pero los médicos no le mostraron su apoyo. “Se indignan más por el golpe a una trabajadora, que por la quemadura de una criatura”, mencionó.

La denuncia ya está en el Ministerio Público

La madre hizo su denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue este caso. Por otro lado, la directora del hospital reconoció la responsabilidad del centro y se comprometió atender al bebé para que se recupere de las lesiones que le causaron.

“Hice el llamado al fiscal y han tomado mi denuncia. No quiero que esto se quede así porque se supone que son profesionales y saben que están trabajando con criaturas. No quiero que este hecho vuelva a suceder porque hoy puede ser mi criatura y mañana otras”, sostuvo.

