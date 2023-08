Me toca presentar un caso tan doloroso como indignante que urge la atención de las autoridades de mayor rango en Arequipa. Es la situación de dos niños que han sido agredidos sexualmente por la persona que les debió brindar protección, según denuncia su madre Lucía Velarde Pardo, quien relata su dolor y el de sus menores hijos.

MIRA TAMBIÉN: Teleférico aliviará el caos vehicular en Arequipa

“Estoy pasando por un momento sumamente difícil. Mis dos pequeños fueron violentados sexualmente, abusados sexualmente por el padre de mi hijo menor y padrastro de mi hijo mayor. Cuando ellos apenas tenían, uno de ellos, entre uno y dos años, un poco menos inclusive, y el mayor tenía cinco a seis años de edad”.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto tiempo usted tuvo de relación con este señor?

Me casé en agosto del año 2013 y me separé de él (Erick López Tassara) en mayo de 2015. Y bueno, yo me fui a vivir a otro departamento y, lamentablemente, en todo ese proceso me fui enterando de muchas cosas que iban pasando y que pasaron con mis hijos.

En el caso de mi hijo menor, Erick López Tassara, se lo llevaba a su casa donde vive con sus padres y lamentablemente abusó de mi pequeño. En una oportunidad, él llegó a casa con mi pequeño, mi hijo ingresó llorando y me dijo: ‘mamá, cúrame, cúrame, por favor, cúrame, mi papá me ha hecho mucho daño. Mi papá me ha metido un palo en el potito’. Y después se tapaba los oídos y me decía: ‘mamá, mamá, no puedo contarte, no puedo contarte’, porque su papá lo había amenazado.

En el caso de mi hijo mayor, (me dijo) en el año 2018, que fue muy dura toda esta situación, él después de que yo regresé de un retiro que tuve, me decía: ‘mami, mami te tengo que contar algo’, él estaba muy angustiado. Me contó que él había sido también ultrajado y violado. También lo menciona en la cámara Gessel. Todo esto ha sido muy traumático para mis hijos. He denunciado todos estos hechos frente a la Fiscalía, frente al Poder Judicial.

¿En qué juzgados están ambos casos?

En Cerro Colorado, en Arequipa, están varios casos. Por ejemplo, está el caso de los dos jueces de mis dos hijos, del menor y del mayor. La jueza del caso de mi hijo mayor se llama Patricia Posadas Larico, y también hay otra jueza que se llama Rosa María Herrera Quispe, ella también está viendo el caso de mi hijo menor. Y los fiscales que están llevando el caso son el doctor Helber Rivera y el doctor Albert Aldonantes.

Lamentablemente, ellos han hecho mal su trabajo, por eso pido justicia, pido que por favor, tanto el Poder Judicial aquí en Lima y en Arequipa se centren en este caso donde hay pruebas suficientes y muchas pruebas de que mis dos hijos han sido violentados por este monstruo.

¿Cuál es tu llamado a las autoridades?

Yo les diría que escuchen a los niños, que lo más importante en nuestro país son los niños, son el futuro de nuestro país. Y que un niño diga que ha sido violentado, tocado o abusado sexualmente y lo diga es porque es verdad. Que le crean al niño, porque un niño nunca va a mentir. Eso les digo. Y que investiguen. Porque yo pienso que, como mi caso, esto le debe haber pasado a varios niños.

Desde aquí, desde Perú 21, se hace el llamado a las autoridades, al Ministerio de la Mujer, para que apoyen este caso de Lucía Velarde Pardo.

Yo quisiera agregar algo más. Quisiera dar a conocer que yo he venido aquí porque estoy luchando por justicia. Quisiera decir, si es que algo me sucede a mí o a alguno de mis familiares, el único responsable va a ser Erick López Tassara o su familia.

Perú21TV ubicó al denunciado, el abogado Erick López Tassara. En sus descargos sostuvo que “todo es una mentira” y declinó brindar mayores comentarios debido a que, según alegó, están de por medio dos menores de edad. “Yo no voy a declarar porque todo está judicializado”, finalizó.

DATOS:

·“Tenemos todas las pruebas de Medicina Legal, el peritaje psicológico y un acta donde dice que mi hijo mayor fue evaluado y la conclusión fue que presenta actos contra natura”, sostiene Lucía Velarde.

·“En una presentencia que tuvimos con mis abogados, pensamos que iba a ser positivo para nosotros (…) inclusive hay dos médicos conocidos en Arequipa que han intervenido dando a conocer que mi hijo no era estreñido”, agregó ante uno de los argumentos de la otra parte para desestimar la denuncia. Dijo que la conclusión de la jueza Patricia Posadas fue más bien que el denunciado era inocente, dándole así la espalda a los niños.