La madre de la menor que acusa a un médico de haber violado a su hija reveló cómo ocurrió el grave episodio en un consultorio del Hospital de Apoyo de Tayabamba, en La Libertad. Mayela Laguna Arteaga señaló que “mi niña salió llorando y su zona íntima sangrando”.

“Él (médico) me pide que me retire para que él, supuestamente, hable con mi niña porque, según él, los niños delante de sus papás no quieren hablar porque tienen vergüenza. Minutos después, mi niña salió del consultorio llorando y su zona íntima sangrando”, indicó a Canal N.

Según indicó la mujer, ella llevó a su hijo al nosocomio para que la examinen por el abuso sexual que habría sufrido en su colegio, pero que el médico Joel Santillán Silva le pidió que la dejara solo con la menor y, según refirió, la ultrajó.

Entre otros detalles, la mujer precisó además que la Policía halló pruebas como “un preservativo y según me dijo ella (su hija) que él le había limpiado con una bata verde”.

Debido a la denuncia que formuló contra el doctor, la madre de la menor contó que está recibiendo amenazas y por ello solicitó garantías para su vida. "En mi pueblo dicen que están amenazando a los del Centro de Emergencia Mujer (CEM). ¿Qué se espera de mí, que no tengo nada? Yo pido garantías para mi vida. Tengo miedo que me pueda pasar algo a mí o a mi familia”, dijo.

Mayela Laguna Arteaga precisó que pese a la gravedad de la acusación al médico, hubo personas que se solidarizaron con el especialista sin importarles su menor hija y el delicado estado de salud que atraviesa. “Sí (creo que han pagado), porque veo carros, gente (que lo apoya al médico)", manifestó.

MÉDICO NIEGA ACUSACIÓN

El denunciado responde al nombre de Joel Santillán Silva, quien negó haber ultrajado sexualmente a la niña pese a que las pruebas practicadas a la niña resultaron positivas.

Entre tanto, el Poder Judicial dictó comparecencia restringida para el doctor porque no halló “argumentos convincentes” para que Santillán Silva sea encarcelado y consideró presunción de inocencia.

Al conocer que el médico fue liberado, la progenitora de la niña sostuvo que “habiendo tantas pruebas, mi hija está delicada, ahora resulta que (el médico) está injustamente libre (…) Vama apelar”.

La fiscal Anaís Luján, de la Fiscalía Provincial Mixta de Pataz, anunció que apelará el dictamen.

Pruebas practicas a la menor confirmaron que fue ultrajada sexualmente.