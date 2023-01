Pavel Martiarena es un fotógrafo de Madre de Dios y con su lente ha capturado lo que viene pasando en su región tras los bloqueos y violentas protestas.









“Han pasado 20 días desde que empezó el bloqueo en la Interoceánica, la única salida vial que nos conecta a Puno, Cusco, a todo el país. Esta situación nos ha enfrascado en un aislamiento; un galón de combustible de 84 octanos lo están vendiendo a 80 soles, un solo galón. Las verduras no llegan, todo alimento que proviene de la sierra no llega; esto ha generado una suerte de convulsión social dentro de Madre de Dios. La población más vulnerable como albergues, centros de adulto mayor, hospitales están sufriendo. El centro de rescate de fauna silvestre que es muy importante no tiene cómo mantener a los pequeños animales”, explicó.













Lo peor viene para las amas de casa, afirma.

“El balón de gas ha subido paulatinamente hoy ha subido a 300 soles incluso lo he visto venderse a un precio mayor porque ya no hay balones de gas. La gente ha optado por volver a la leña es un paliativo es como volver a cómo estábamos hace 15 años. Hace unos días un avión de la FFAA llegó a la empresa de agua potable, a nosotros ya nos habían racionalizado el suministro, veníamos con cortes de agua, y aunque hayan llegado los químicos para potabilizar el agua nos siguen racionalizando”, añade.









“En el reporte de la mañana eran 5 puntos de bloqueos desde la frontera: el puente Inambari, Azuco, Santa Rosa, La Pampa, y el Laberinto. No podemos salir, hace unos días los pobladores fueron a la frontera brasilera para comprar combustible. Es muy terrible”, concluye Pavel.





