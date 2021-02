Un gran número de haitianos quisieron ingresar a territorito peruano a través de nuestra frontera con Brasil. El hecho se registró en el puente ‘Integración’ en el límite con la región de Madre de Dios. En total fueron 350 migrantes, y según informó la Policía Nacional (PNP), unos grupos pretendían retornar a su país mientras otros deseaban llegar hasta Ecuador o Estados Unidos.

Los migrantes permanecen en el lugar desde hace cuatro días, ellos pernoctan juntos al lado del puente que da para Brasil. En el otro extremo que da para Perú, los agentes policiales y militares se mantienen para evitar cualquier tipo de filtración.

El hecho se registra en el puente ‘Integración’ ubicado en Iñapari, en la región de Madre de Dios.

Las autoridades se mantienen alertas pues han recibido amenazas por parte de los extranjeros, ellos advierten que forzarán su entrada al país pese a la presencia policial.

Entre los 350 extranjeros, se encuentran niños y mujeres en estado avanzado de gestación. Ellos carecen de alimentos y no cuentan con ningún cuidado sanitario para protegerse del contagio del COVID-19.

RECIBIRÍAN AYUDA HUMANITARIA

Luis Hidalgo, gobernador regional de Madre de Dios, informó que se comunicó con el Ministerio de Defensa y del Interior, así como con la Cancillería para que envíen refuerzos y poder controlar la situación en la zona. También informó que se brindará ayuda humanitaria a los haitianos.

Hidalgo indicó que el ministerio de Relaciones de Exteriores de Perú y Brasil acordaron llevar a los migrantes a albergues de la ciudad de Asis, ubicado en el lado brasileño, pero los extranjeros se rehúsan.

Los agentes del orden no podrían retirarlos del lugar, pues al mantenerse en el territorio brasileño, no estarían invadiendo el nuestro por lo que no podrían actuar.

