Madre confesó que mató a su bebé de año y medio: "Nunca quise a mi hija" [VIDEO]

Una bebé de año y medio fue asesinada por su propia madre en Ica . La mujer, identificada como Blanca Coaquira Coaquira fue detenida por los agentes policiales y confesó su horrendo crimen.

"Se podría decir que yo nunca quise a mi hija. Yo la maté" , dijo la asesina, quien deslindó responsabilidad de su pareja Aldo Coaquira : "Aldo no supo a qué hora fue. Él me dijo que se iría a bañar y en ese momento yo lo hice porque mi hija me desesperó porque empezó a llorar”, relató.

Según reportes médicos, la menor presentaba varios moretones en el cuerpo y tres costillas rotas . En un inicio, la madre intentó hacer creer que fue un accidente, pero sus contradicciones la delataron.

Las autoridades tuvieron que controlar a los vecinos, quienes intentaron golpear a los detenidos, mientras le gritaban improperios.

El Poder Judicial sentenció a la pareja a nueve meses de prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado y parricidio.