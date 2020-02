Una madre desató toda su ira contra su hijo al enterarse que robaba celulares en La Libertad. Varios pobladores miraban la escena y escuchaban atentos lo que la mujer le decía al ladrón.

“¿Por qué tenías que coger el celular que no era tuyo?, hijito tú no te has quebrado ni las manos ni las patas (…) por un simple celular hijo”, dijo la acongojada mujer que pese al amor, no iba a retroceder con su castigo público.

“La primera vez por tu zonzera y la segunda vez será por tu terquedad, tu mejor amiga es tu madre y es Dios”, le decía la madre mientras le tiraba latigazos en todo el cuerpo, mientras el muchacho estaba tendido boca abajo con sus extremidades sobre la tierra.

Luego de minutos, la madre se detuvo y pidió una segunda oportunidad para su hijo, pero aseguró que de volver a robar, enfrentará la situación solo.

Al sujeto no le quedó más que acercarse a su madre y ofrecerle disculpas. Además le aseguró que no lo volvería a hacer, luego se dieron un abrazo.