Luego que el sujeto Esneider Estela Terrones , quien quemó viva a Juana Mendoza Alva, fuera trasladado al penal de Huacariz, de Cajamarca —mientras duren las investigaciones— su madre Olinda Terrones no dudó en visitarlo para hablar con su hijo.

Al salir del centro penitenciario, la progenitora de Esneider se solidarizó con la víctima y contó detalles de sus conversación con su hijo.

“Yo pido a Dios que la señora Juanita se recupere para que vuelva con sus hijitos ... Él (su hijo) me dice que lo suelten porque no ha cometido ningún error. Mis hijos antes han sido buenas personas y no puedo decir nada más”, declaró la señora Olinda a Cajamarca Reporteros.

La progenitora de Esneider Estela también denunció que recibe constantes amenazas.

"Yo no he podido salir porque hemos recibido amenazas. Me han dicho que se van a vengar con mis hijitos o con mi esposo”, indicó la señora Olinda Terrones.