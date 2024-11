Machu Picchu: Refuerzan seguridad tras polémica por arrojar cenizas humanas

Las autoridades encargadas de la seguridad en Machu Picchu anunciaron que reforzarán sus esfuerzos luego que una pareja de turistas esparciera presuntas cenizas humanas durante una visita a la ciudadela inca, considerada como un lugar sagrado, según informó el ministerio de Cultura.

"Vamos a reforzar las medidas de vigilancia en el lugar", con más cámaras de seguridad y vigilantes, el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina, según informa AFP.

Como se sabe, la semana pasada se viralizó un video sin fecha en la red social TikTok donde se ve a dos mujeres en la ciudadela inca abrir una pequeña urna y arrojar al aire cenizas.

Las imágenes estaban acompañadas de un texto con la leyenda "una despedida llena de amor en Machu Picchu", y los hashtags #cenizas #esparcircenizas.

El video de una duración de 30 segundos ya ha sido borrado de la cuenta @IncaGoExpeditions, una agencia de turismo que la difundió.

Según el jefe de Machu Picchu, no pudieron denunciarlo porque la legislación local no contempla sanciones por esos hechos.

"La policía tomó conocimiento, pero no se ha hecho la denuncia porque no se le puede armar un caso a la agencia (de turismo que difundió el video) por algo que no está penado", indicó el funcionario.

El caso servirá para prohibir esta práctica por razones de salubridad, agregó Medina.

Machu Picchu cuenta con algunos vigilantes y cuatro cámaras pese a que a diario ingresan unos 5.600 turistas al recinto, convertido en Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983.

Machu Picchu se ubica a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 2.438 metros de altura. Fue construida en el siglo XV por orden del emperador inca Pachacútec (1438-1470).

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO