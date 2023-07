Los exponentes incas aparecen como las atracciones turísticas en las que piensan primero los peruanos cuando se trata de hacer sugerencias a viajeros que visitan el país.





Juan Stoessel: “Cusco siempre será un destino encantador”

Muchos se van a las playas del norte buscando sol, aunque en Lima se ha registrado una temperatura más cálida. Además, el norte ha estado un poco golpeado con el dengue, entonces, sí se espera que reciba turismo interno. Cusco es un buen atractivo para muchos turistas, aunque el paquete sea más costoso, pero siempre será un destino encantador. En general los destinos más visitados, son los que están cerca a grandes ciudades, por ejemplo tenemos a Lunahuaná, Ica, el norte chico como Caral, la sierra y selva central que tienen un potencial gigantesco. Los trujillanos obviamente van a visitar su Otuzco maravilloso, los lambayecanos las playas del norte, las pirámides de Túcume, en fin. Arequipa tiene playas que por más que no sea el mejor momento siempre son visitadas y además tiene el cañón del Colca. Por suerte las marchas del 19 de julio fueron pacíficas. Eso es muy positivo para el turismo porque no hay miedo de viajar, miedo a no poder regresar. Creo que este 28 de julio habrá movimiento importante de peruanos visitando destinos de todo tipo en nuestro país al igual que extranjeros. El sector turismo necesita tranquilidad y calma para poder planificar un viaje. Estamos todavía inmersos en una crisis muy profunda. El primer trimestre fue muy malo, el segundo trimestre ha ido mejorando y esperamos que el último trimestre sea mejor. Las reservas así lo indican. Si seguimos mejorando, vamos a terminar el año con 2.2 millones de extranjeros visitando el Perú, eso nos lleva al 50% de lo que se registró en prepandemia. Necesitamos que el país esté tranquilo y pacificado y ojalá sigamos en ese camino porque eso ayuda al sector.