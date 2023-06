La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, precisó que el aforo a la ciudadela de Machu Picchu se mantendrá en 4,044 visitantes por día. “Hemos implementado cinco rutas y estamos recibiendo sin problemas a las personas que nos visitan. Tenemos un aforo de 4,044, a la fecha, de visitantes. Sin embargo, todavía no llegamos al 90% de este aforo diario, a pesar de encontrarnos en temporada alta. Estamos trabajando para que volvamos y que todas las personas, tanto nacionales y extranjeras, puedan conocer nuestra maravilla”, dijo en su recorrido a la ciudadela Inca, en el Día del Campesino.

La titular de Cultura también informó que se implementará un tramo de la llaqta para que sea más accesible para las personas con discapacidad que lleguen a nuestra maravilla del mundo del moderno.

“Hemos decidido implementar pronto un tramo más accesible e inclusivo, para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, limitaciones de movilidad o discapacidad visual, también. Pronto tendremos buenas noticias para ellos”, sostuvo.

En otro momento, informó que, durante la época de pandemia, el monumento arqueológico más importante del país y uno de los más trascendentes en el mundo, estuvo bien conservado debido a que los técnicos del sector realizaron trabajos con los cuidados respectivos para mantenerla y poder recibir nuevamente a los visitantes.

En ese marco, hizo un llamado a los guías de turismo y a los propios visitantes para cumplir con las normas internas, los reglamentos y el código de ética. Así como también la señalización en las rutas, estar el tiempo que indican en la llaqta y poder salir de esta visita con una experiencia de manera positiva.

Recalcó que Machupicchu está bien cuidada y conservada, pero se continuará trabajando, implementado espacios y rutas seguras. Por lo que pidió a los visitantes a sumarse a su conservación.

“El hecho de que vengamos, por ejemplo, con zapatillas de goma, ayuda y es positivo para que las piedras no se vuelvan a deteriorar o no se alisen. Hemos visto algunos espacios donde ya no se puede entrar, como la zona del Intihuatana que está cerrada en la mayor parte del día porque la presión es muy fuerte”, expresó.