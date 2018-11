A partir del 1 de enero del próximo año, habrá nuevos horarios para el ingreso al Santuario de Machu Picchu, en Cusco, y en 2020 se realizará cambios en las tarifas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que el objetivo es regular y dosificar los flujos turísticos, sobre todo el que se presenta entre las 8 a.m. y las 11 a.m.

En tanto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco detalló que habrá tres rangos de horario. El primero será de 6 a.m. a 9 a.m.; el segundo, de 9 a.m. 12 p.m.; y el tercero, de 12 p.m. a 3 p.m.

El titular de esa entidad, Luis Nieto Degregori, manifestó a Perú21 que los rangos tienen que ver con el flujo de ingreso de los turistas.

Explicó, por ejemplo, que en el primer rango solo se podrá entrar a las 6 a.m., 7 a.m. y 8 a.m. “ Los ingresos serán cada hora para que la venta de los pasajes de bus hacia el santuario se haga de forma ordenada y haya un menor impacto”, detalló.

El horario del cierre se mantendrá a las 5:30 p.m. Nieto Degregori mencionó que las estadísticas indican que los visitantes no se quedan más de cuatro horas en Machu Picchu.

INCENTIVOS

Durante 2019, para fomentar el ingreso de los turistas, en el segundo rango darán un acceso gratuito al museo de sitio Manuel Chávez Ballón; y en el tercero, además, una entrada al centro arqueológico Raqchi, ubicado en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis.

En 2020, en cambio, habrá una tarifa diferenciada. El primer grupo, que está en el horario con mayor demanda, pagará 20% más; en el segundo rango se mantendrá el precio; y en el tercero habrá un descuento de 20%.

En la actualidad hay dos turnos de ingreso. El primero es de 6 a.m. 12 p.m. y el segundo, de 12 p.m. 5 p.m. Por cada turno se permite el ingreso de 2,500 turistas como máximo.Cambio de tarifas.

TENGA EN CUENTA



- El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó, durante una sesión descentralizada en Cusco, que los nuevos horarios permitirán mejorar todos los servicios conexos al principal atractivo turístico del Perú.



 - Machu Picchu recibe 1.7 millones de visitantes anuales, de los cuales más de 800 mil son extranjeros. 



-El santuario inca, ubicado en la selva cusqueña, genera ingresos al Estado por 38.5 millones de dólares anuales.