Machu Picchu sigue dando que hablar, no solo tras obtener el premio por “Mejor atracción turística de Sudamérica” en los World Travel Awards 2023, sino porque el Ministerio de Cultura actualizaró el horario de venta de los 1,000 boletos físicos disponibles en el Centro Cultural del Ministerio de Cultura en Machupicchu Pueblo.

“A partir del lunes 04 de septiembre del presente año, la venta presencial de boletos para visitar al día siguiente, se realizará en el horario de 15:00 a 22:00 horas en el Centro Cultural del Ministerio de Cultura - DDC Cusco, en Machupicchu Pueblo, de acuerdo a disponibilidad. La venta presencial, se realizará únicamente previa presentación del documento de identidad del visitante”, se lee en el comunicado.

El organismo enfatizó que los horarios se deben cumplir de manera obligatoria, de acuerdo a lo consignado en sus respectivos boletos ya que no se permitirá ingresar a la Llaqta en un horario distinto a lo dispuesto en el boleto adquirido. Además, en caso de no utilizar el boleto en la fecha y horario, este se perderá y no podrá ser usado en otra ocasión.





