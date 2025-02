Machu Picchu: amenazan con nueva protesta "pacífica" si anulan venta de mil boletos presenciales

Luego que los gremios de turismo de Cusco exigieran una mejor gestión con relación a Machu Picchu y la eliminación de la venta de mil boletos presenciales en Aguas Calientes, autoridades del distrito de Machupicchu Pueblo rechazaron este pedido.

PUBLICIDAD

Imagen Perú Carnavales: explosión de color, música y tradición Febrero se convierte en un mes de júbilo en casi todo el país. Cajamarca y Puno son los destinos con las mejores festividades para los turistas. Pierre Jeanneau

“Esta medida, amenaza no solo la economía de quienes dependen del turismo, sino también la experiencia de los visitantes que llegan a conocer uno de los más importantes patrimonios culturales del mundo”, indicaron en su comunicado. En esa línea, insisten en que se sigan vendiendo boletos de manera presencial o si no iniciarán una protesta “pacífica”.

Además, sostienen que la venta presencial de estos 1,000 tickets son ajenas a la población y que es una problemática causa por la ineficiencia del Ministerio de Cultura. Asismo, reiteraron que "siempre se efectuó la venta presencial de boletos en Machupicchu Pueblo".

Cabe indicar que desde hace varios años, esta modalidad causa largas colas y molestia para los miles de turistas que buscan visitar la ciudadela inca. De hecho, a inicio de 2024, se paralizó el turismo en Machu Picchu debido a los bloqueos y protestas violentas que se registraron en Machu Picchu por exactamente el mismo problema.

El alcalde de Machupicchu Pueblo, Elvis La Torres, dijo recientemente que el problema de las colas se debe a la limitante de la capacidad de carga. "Este problema nace desde el 2020, después de pandemia. El Ministerio de Cultura toma la decisión unilateral de bajar la capacidad de carga a 2,000 turistas por día. Progresivamente hemos tenido serios problemas por esa limitante de bajar la capacidad de carga cuando antes no teníamos una limitante", dijo a RPP.

PUBLICIDAD

Pero la interrogantes es: ¿por qué oponerse al venta total de boletos de manera digital? "La venta presencial siempre se ha dado, lo que queremos es que se repeste esa venta presencial. El problema de que tengamos colas es por la limitante de la limitación de carga. Antes del 2020 no teníamos colas. Nuestro planteamiento son los 5,600 turistas por día durante todo el año sin que exista este aforo dinámico", respondió.

ENTREVISTA A CARLOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE OLLANTAYTAMBO

Este diario entrevistó a Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, para conocer la posición del gremio turístico formal de Cusco ante la respuesta del alcalde y enfatizó en que no se puede obligar al turista a quedarse haciendo colas a la intemperie para adquirir, con suerte, un boleto.

"La manera en cómo se gestiona Machu Picchu siempre ha sido deficiente, es innegable. Sin embargo, lo que plantea el alcalde no es correcto porque no se puede obligar a nadie a quedarse en un lugar. El turismo es una actividad que refleja el estilo de vida de las personas. El turismo es de libre albedrío de las personas y ellas van a buscar actividades culturales y recreativas, y no van a venir a sentirse obligados a hacer cosas de una manera determinada. Cualquier intención de obligar a las personas a seguir haciendo colas y pasando dos noches a la intemperie no va a promover el turismo en su distrito", dijo a Perú21.

Por otro lado, dio a conocer que, según el Mincul, de las 1,000 entradas que se venden de manera diaria y presencial en Machupicchu Pueblo se pierden, dependiendo de la época, entre 400 a 600 entradas, es decir, no todas son vendidas. Además, esta cifra coindiría con la información de Consettur, en el que se evidenciaría el ingreso no auditado y no declarado de aproximadamente esa misma cantidad de personas. "Es una extraña coincidencia de que haya una similitud entre ese número de entradas no vendidas y ese supuesto traslado de personas por parte de Consettur", indicó.

De los S/200 millones que se recaudan en promedio por la generación de ingresos al Parque Arqueológico de Machu Picchu, el 10% ingresan a las arcas de la municipalidad de Machupicchu Pueblo, sin embargo, el distrito aun carece saneamiento básico, saneamiento físico legal, un hospital o evacuación y gestión de riesgos y desastres al estar situada entre tres cuencas que están consideradas como de alto riesgo. "Lejos de enfocarse en si hay mil ingresos vendidos o no, la gestión municipal debería preocuparse en cuál es la eficiencia en la inversión y en el gasto de ese dinero que ingresa anualmente a su comuna", criticó.

COMPROMISOS

Hasta el momento se han dado pasos muy cortos en relación a los acuerdos de las mesas teçnicas que se han desarrollado. "Se tenía que haber implementado una sistema de vigilancia remota a través de cámaras en todo el parque arqueológico. Se tenía que haber actualizado el estudio Comer. Se establecieron acuerdos para que las funciones del Centro de Visitantes en Machu Picchu pudieran trabajarse de manera transitoria para poder dar información previa y que lo flujos turísticos no se vean afectados por una multitud que espera información en sitios claves, pero aun estas no se ponen en marcha", explicó.

Finalmente, González sostuvo que este es un año preelectoral y habrían intenciones de ciertas personas de nuevamente generar relevancia política utilizando la ya manoseada estretagia de emplear el turismo como su objetivo político. "Machu Pichu siempre ha sido objeto de ataque por parte de estos sectores políticos sociales", refirió.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: