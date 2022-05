Un logro más para Socosani Agua Mineral , empresa peruana de origen arequipeño , que continúa acumulando premios y reconocimientos a nivel mundial. Esta vez es Luxury Lifestyle Awards, entidad estadounidense que se dedica a la búsqueda e investigación de los mejores productos y marcas de lujo a nivel global, quien la califica como ganadora en la categoría Mejor Agua Mineral Natural de Lujo de Sudamérica 2022.

El proceso para elegir los mejores bienes y servicios de lujo alrededor del mundo en las distintas categorías: autos, yates, aviones, hoteles, restaurantes, joyas, aguas, vinos, diseño de interiores y todo lo que implica el lujo y el buen gusto se realiza durante todo un año. En el caso de Socosani, agua mineral de origen volcánico, además de sus características únicas, sabor inigualable y del proceso de embotellamiento sin uso de químicos en su mismo lugar de origen, le dan la calificación de producto de lujo.

El consumo de agua mineral Socosani sigue creciendo en Estados Unidos donde se vende a través de Amazon, llegando a 44 de los 50 estados americanos, además de Hawaii y Puerto Rico.

Todos los reconocimientos que viene obteniendo Socosani repercuten positivamente en los mercados extranjeros, cuyos consumidores reconocen y aprecian su calidad y originalidad de procedencia volcánica.

El incremento en el consumo dentro del mercado de Estados Unidos sigue en alza. A la fecha, nuestra agua mineral con bandera peruana está llegando a 44 de los 50 estados americanos a través de Amazon. Durante los últimos 4 meses, 30% de los clientes han ejecutado recompras. La presencia y venta on-line se extiende también a la página web de Source to Bottle (PET) y la web de Salacious Drinks (Glass) que tienen cobertura en todo el territorio estadounidense. En cuanto a su presencia física en tiendas, Socosani está en 122 puntos de venta en Los Angeles, New York, Brooklyn, Queens, New Jersey, Miami y Atlanta.

Su reciente ingreso a Erewhon, prestigiosa cadena premium de productos naturales y orgánicos para el mercado de Los Angeles y California, confirma el sólido prestigio de la marca.

Su carácter de origen volcánico natural y sin la intervención de químicos, ha permitido su ingreso a Erewhon, cadena premium de productos naturales y orgánicos de culto para el mercado de Los Angeles y California. Esta cadena está presente en ciudades icónicas como Santa Monica, Beverly Hills, Palisades y Calabasas.

Cabe mencioanr que Socosani es una empresa peruana fundada en el año 1904, cuya planta se encuentra en el hermoso valle de Socosani, a 40 minutos en auto desde el centro de Arequipa. El nombre Socosani se inspira en los socos o carrizos que abundan en el valle que acoge los manantiales de agua mineral natural que provienen de las nieves del volcán Chachani. El agua mineral es embotellada en su mismo lugar de origen.

