Luis Barsallo, el empresario que ha mantenido en su precio la venta de oxígeno, un recurso que se ha vuelto de necesidad para tratar a pacientes con coronavirus, ha rechazo la iniciativa del Congreso de nombrarlo ‘héroe de la salud’, justamente por no intentar lucrar con la necesidad de los más necesitados.

“Sí me siento halagado, pero en verdad sólo soy un peruano más que pone el hombre ante esta circunstancia. La verdad no me siento héroe de nada porque solo estaba haciendo lo correcto, lo justo. La empresa se está poniendo la camiseta a favor de tanta gente necesitada de oxígeno”, alcanzó a decir en declaraciones a RPP tras ser consultado por la iniciativa del Congreso.

Luis Barsallo mantiene los precios de su empresa de oxígeno ubicada en el Callao. (Foto: GEC/Britanie Arroyo)

“Queremos darle confort y bienester a las personas que están padeciendo por el Covid-19. Yo agradezco mucho a los congresistas, a las autoridades, pero no estoy interesado en ningún elogio ni en nada por el estilo. El mejor cariño y muestra de reciprocidad es la bendicón de la gente”, agregó Barsallo.

“Héroe para nada. Sólo soy un ser humano que ama al prójimo y me pongo en sus zapatos”, finalizó el empresario.

Recordemos que el parlamentario José Luna Morales, de Podemos Perú, señaló que se ha planteado nombrar como ‘héroe de la salud’ a Luis Barsallo debido a que lo consideran un “ejemplo de los que es integridad y prudencia durante estas épocas de pandemia”.

“Ya hay propuesta del Congreso, de varias bancadas que han presentado una propuesta para darle una mención honrosa (a Luis Barsallo). Otras propuestas son para declararlo ‘Héroe de la salud’. Ya hay varias propuestas, que si no se dan en este Pleno del jueves, lo tomaremos para el próximo Pleno”, comentó Luna Morales.

"Así como hay muy malos empresarios que se golpean el pecho diciendo que son buenos empresarios, hay gente como el señor Barsallo en el Callao, que realmente demuestran que todavía queda gente honesta y digna este país”, agregó.

Barsallo continúa vendiendo el balón de oxígeno a S/.15 el metro cúbico, pese a la alta demanda. Otras empresas están ofreciendo lo mismo pero a precios muy elevados, Por ejemplo, en el Centro de Lima los comerciantes ofrecían este miércoles un balón de oxígeno por precios que fluctúan entre S/. 4,800 y S/. 6,000. Estos balones son de 10 metros cúbicos y tienen una duración aproximada de 25 horas.

