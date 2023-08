Este martes 22 de agosto se inicia una nueva edición de CADE Educación, organizado por el IPAE Acción Empresarial. En esta ocasión el lema es “Innovar para educar y educar para innovar”.

ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

¿Cuál es la perspectiva en ese contexto?

En realidad, lo que buscamos es ya pasar de innovar para educar, que es lo que se viene haciendo desde, primero, la educación privada y después la educación pública; tenemos que ir permanentemente innovando de la mano con las tecnologías digitales que empezaron a entrar hace más de dos décadas en la educación. Hoy día vemos cómo países del Primer Mundo que han ido haciendo las innovaciones correctas para una mejor educación ahora están en otro momento; están en el momento de una educación para la innovación. ¿Y qué es esto? Es una educación para formar generaciones de innovadores.

¿Qué significa educar para formar generaciones de innovadores?

Tenemos que formar a los estudiantes para que, con ideas innovadoras y con una metodología, por supuesto de innovación, tengan la oportunidad de ser actores clave en los cambios, ser protagonistas de los cambios de un mejor país, de un mejor planeta y en eso todavía estamos un poquito lejos. Queremos despertar realmente en todo el ecosistema educativo, esa nueva visión hacia educar para innovar.

¿A quiénes va dirigida esta nueva edición de CADE Educación?

CADE Educación ha contado con la participación de muchos docentes, la mayoría de educación privada en realidad, y este año con mayor énfasis estamos procurando que vengan muchos docentes de la educación pública.

¿Se puede decir que son lecciones vitales para el futuro de la educación en el país lo que se va a tratar en este CADE?

Sí, algo que es clave y que es desde donde queremos partir es de tener una definición común de innovación. Todos hablamos de innovación, muchas veces pensamos que innovación es crear algo nuevo, y no es solamente eso, pensamos que innovación es tecnologías digitales. Innovar significa crear cosas nuevas para generar impacto positivo, en este caso en la educación, en los logros de aprendizaje, y eso es lo que estamos tratando de trabajar ahora.

¿Cómo está la educación del Perú hoy?

La educación del Perú se hizo evidente cuando vino la pandemia, con muchas carencias no solamente a nivel de sectores rurales, sino también a nivel de Lima Metropolitana, con hogares que no tenían un dispositivo tecnológico para que el docente pueda llegar y mucho menos una conectividad mínima. El Ministerio de Educación tomó la iniciativa de atender a esos sectores que estaban en los percentiles de pobreza más bajos. Fueron más de un millón cien mil la primera dotación de tablets en los hogares, pero de ahí a que tú hayas podido hacer conectividad ya era otra historia. Tocó hacer camino al andar, eso fue algo que la evidencia nos demostró cuán lentos habíamos estado desde los 200 años de independencia, con escuelas que no habíamos logrado equipar lo suficiente, con docentes preparados, con el equipamiento necesario como para que los niños, como dice el Banco Mundial, comprendan un texto acorde con su edad. Fue a raíz de la pandemia que tuvimos que aterrizar y decir ‘bueno, ahora sí, ¿qué hacemos como país?’.

¿Cómo estábamos antes de la pandemia, y cómo estamos ahora, después de tres años?

Creo que definitivamente sí hay una toma de conciencia. Tenemos que tomar acciones en conjunto todos los actores del ecosistema educativo, todos los que tomamos decisiones, ya sea desde el propio Estado, la academia, con la academia privada, apostando también por un proyecto país basado en una transformación de la educación, sacar una política que sea una política que permanezca. Ese es un poco el tema que nos toca ahora aterrizar.

Dado el avance de la tecnología, ¿es necesaria una revolución educativa en nuestro país?

Definitivamente que sí. Estuve participando en el comité de CADE Educación del año pasado, que apostó por ese concepto, la revolución educativa vino para quedarse, tenemos que dar ese salto. Tenemos que hacer una revolución educativa, significa que apostemos como país a que verdaderamente vamos a poder caminar hacia la prosperidad soñando con ser un país de Primer Mundo si es que tomamos a la educación como ese eje de desarrollo y de transformación como lo vienen construyendo países como Australia, como Corea, como Singapur, como Reino Unido.

¿Estamos en ese camino o todavía falta dar el empujoncito para eso?

Falta dar el empujoncito. Yo creo que los avatares políticos, todo lo que nos ha venido ocurriendo en estos últimos años, sobre todo de tantos cambios, tantos ministros de Educación, presidentes, todo ello definitivamente nos ha venido jugando en contra. Yo nunca pierdo la esperanza en las generaciones de jóvenes que todavía siguen queriendo apostar por entrar en la política para justamente hacer que la educación sea el eje de desarrollo, pero sin mezclar a la política con la educación.

¿Qué es lo que falta entonces, decisión política?

Yo creo que falta algo que escuchaba en el lanzamiento del libro de Jaime Saavedra que le puso de título justamente Estamos tarde, pero no como pesimismo, sino estamos tarde, apoyémonos para recuperar el tiempo perdido. En ese sentido, yo sí creo que lo clave es realmente esa decisión política, de no interferir en el proyecto educativo del país con avatares políticos, no politizar la educación. Y una vez que podamos hacer ello, definitivamente hay que cambiar la normativa, que la educación debe realmente ser una política de Estado, con legislación que realmente haga que no dependa de los cambios políticos, que sea una continuidad en el tiempo.

¿Cómo nos encuentra la revolución de la inteligencia artificial?

A nosotros, IPAE, nos ayuda mucho a organizarnos como comunidad educativa con distintos actores. Estamos de acuerdo en que este tema que surgió del Chat GPT nos ha hecho a todos entender que con la inteligencia artificial o aprendemos a convivir y aprovecharla y sacarle el jugo de lo bueno que hay o simplemente vamos a estar siempre atrás y no aprovechando este tipo de tecnologías digitales. Desarrollemos el pensamiento crítico en los chicos, formémoslos como ciudadanos digitales, como ciudadanos del mundo.

¿Y aquí cuál es el rol del docente y de las aulas digitales?

Mira, el rol del docente hoy día es más clave que nunca. Al docente tenemos que entenderlo como el agente clave transformador de la educación de nuestro país. Tenemos que tener una política de revaloración de la carrera del docente, que no solamente vaya con este tema de aumento de sueldo, sino con este tema meritocrático, que muchos estamos sufriendo por el hecho de que pudiera dejarse de lado este modelo realmente de reconocimiento al docente por su esfuerzo y que eso se vea reflejado en mejores posibilidades.

Si tuviéramos que hablar de las medidas que el gobierno de la señora Boluarte tendría que implementar en el sector educativo, ¿cuáles serían?

Yo pienso que una política de revaloración del docente, que vaya acompañada de esta combinación entre una elevación de la calidad de sus ingresos, a la par de sus méritos. Revalorar al director como pieza clave que dirige y un modelo que combine realmente inclusión con calidad, que plantee una política en la cual los estudiantes tengan logros de aprendizaje, que nos planteemos que al 2030, por ejemplo, haya cero niños sin aprender, cero niños que vayan a la escuela y que no comprendan un texto acorde con su edad. No podemos seguir teniendo todavía este tipo de falencias.

Tenga en cuenta

CADE Educación es organizado por IPAE Acción Empresarial desde el 2009.

La 15° edición se realizará por primera vez de manera híbrida: el martes 22 y miércoles 23 de agosto se realizará en formato virtual a partir de las 3.00 p.m.

El jueves 24 de agosto tendrá la opción presencial desde la mañana en el Hotel José Antonio Deluxe en Miraflores, o la opción virtual desde las 3:00 p.m.

Durante los tres días del evento se realizarán 11 sesiones, 6 conversatorios presenciales y se contará con la participación de más de 30 expositores, entre nacionales e internacionales.

Los keynote speakers de este año son: Hitendra Patel, Jaime Saavedra, Pablo Bartol, Mercedes Mateo, Mariana Maggio, Fernando Valenzuela, Francisco Zariquiey, Jorge Yzusqui, Fiorella de Ferrari, entre otros.

La ministra de Educación, Magnet Márquez, estará presente el 24 de agosto a las 5:20 p.m. donde compartirá su visión y compromiso con la educación de calidad y la innovación en el sistema educativo del país.

Para mayor información del evento, ingrese a: https://www.ipae.pe/cade-educacion-2023

VIDEO RECOMENDADO