Módulo COVID-19 del Hospital Regional de Loreto no instala camas UCI por falta de equipos La Defensoría del Pueblo de Loreto mencionó que el Ministerio de Salud (Minsa) envío implementos para que el nosocomio pueda instalar 150 camas hospitalarias y 25 camas UCI. Sin embargo estas no cuentan con ventiladores mecánicos y no pueden operar.