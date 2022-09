Un grupo de familiares de los pasajeros heridos tras el accidente de aéreo ocurrido en el aeródromo de San Antonio de El Estrecho, provincia de Putumayo, denunciaron este miércoles que la empresa Saeta no se está haciendo cargo de los gastos médicos de los agraviados que se encuentran internados en el Hospital Regional de Loreto .

El noticiero TV Perú Noticias informó que a la fecha en el citado nosocomio permanecen siete personas heridas, entre ellas figura una niña de nueve años que sufrió fracturas y golpes en la cabeza por lo que permanece en el área de Trauma Shock. Por esa razón, los parientes de los hospitalizados pidieron a la empresa que los ayude con el tratamiento médico.

“Hasta ahora no tenemos apoyo de nadie. De la empresa Saeta nadie se aparece por acá”, reclamó uno de los familiares de los heridos. Al ser consultado sobre lo indicado en el comunicado de la compañía de aeronáutica de que sí estarían haciéndose responsables del tratamiento de salud de los pacientes, el pariente respondió: “No se están haciendo cargo de nada”.

Una mujer, familiar de uno de los internados en el hospital regional, también coincidió en denunciar que no están recibiendo apoyo. “Hasta ahora nadie viene de la empresa Saeta. No conocemos a ningún trabajador de esa empresa. Nadie viene a decirnos cómo están nuestros familiares. Cosas que no hay tenemos que comprar y ver alguna manera de comprarlo”, contó.

El último martes, la empresa Saeta publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Detalló que las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades pertinentes, a quienes le brindarán toda la cooperación.

“Nuestra empresa está comprometida en atender a los heridos involucrados en el accidente así como a sus familiares. Lamentamos el fallecimiento de uno de los pasajeros y brindamos nuestras condolencias a sus familiares y allegados”, se lee en el pronunciamiento.

La mañana del martes 20 de septiembre, una avioneta de la aerolínea Saeta sufrió un despiste en el aeródromo de la localidad de San Antonio de El Estrecho, provincia de Putumayo, cuando se preparaba para despegar con destino a Iquitos, región Loreto. Un muerto y más de diez heridos fue el saldo del accidente aéreo.

Ronny Sandro Rivera Acosta, un trabajador de la ONPE, fue la persona que falleció. Él perdió la vida cuando era trasladado al hospital Regional de Loreto para ser atendido por personal médico. La información fue confirmada por José Rengifo Fernandini, jefe de emergencias del nosocomio.

VIDEO RECOMENDADO