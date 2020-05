Pese a la Alerta Epidemiológica N° 17- 2020 del Ministerio de Salud, que recomienda que los niños menores de 14 años no salgan de sus casas en nueve regiones (Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali) consideradas de alto riesgo para evitar ser contagiados del coronavirus, en Loreto, una de las regiones más golpeadas por la pandemia, se realizó un campeonato deportivo al que asistieron decenas de menores.

LORETO

El campeonato habría sido organizado por dirigentes del asentamiento humano Las Brisas en el kilómetro 7 de la carretera Iquitos – Nauta, donde decenas de menores se congregaron para participar de una jornada deportiva que lleva el desafortunado nombre de Copa COVID.

Loreto: Organizan campeonato de fulbito con decenas de menores (Cortesía Iquitos al rojo vivo)

Muchos de los menores estaban acompañados de sus padres, a quienes, aparentemente, poco les importaba contagiarse del virus pese a saber que en la región Loreto hay 2811 contagiados y 250 fallecidos, según reportes del Ministerio de Salud.

La Alerta Epidemiológica incluye a las regiones de Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali.

AREQUIPA

En Arequipa, se pudo observar pocos niños que salieron acompañados de adultos para caminar algunas cuadras. En el distrito arequipeño de Miraflores, una menor de edad fue captada con sus padres de la mano.

En esa misma jurisdicción, un niño y su mamá salieron a dar unas vueltas a la redonda de su inmueble. Ambos contaban con mascarillas, con la finalidad de evitar posibles contagios de coronavirus.

En tanto, en la calle Manuel Forga, en inmediaciones del Parque industrial de Arequipa, se logró identificar a una mujer con sus tres hijos. En este caso, los menores no contaban con mascarillas.

LAMBAYEQUE

Lambayeque también es una de las regiones en la que el Gobierno Central recomendó que los niños y adolescentes menores de 14 años no salgan de sus casas debido a que es el segundo departamento del país con más alto índice de muertes y el segundo con más contagiados.

Sin embargo, en la ciudad de Chiclayo muchos padres salieron hasta en grupos llevando a sus hijos a zonas de juegos.

Ante este panorama, el gerente regional de Salud, Jorge Ordemar Vásquez, exhortó a la población lambayecana a no que los menores no den el paseo diario de 30 minutos. “Pido a las familias lambayecanas a proteger la salud de los menores de edad, manteniéndolos en casa, todavía no es momento de sacarlos a dar un paseo”, señaló.

JUNÍN

En la región Junín, también se pudo apreciar a algunos padres con sus hijos en las calles y parques pese a las restricciones.

Por ejemplo, en el parque Constitución de la ciudad de Huancayo, se observó a una pareja con un niño paseando en si scooter (patineta), pese a que entre las recomendaciones del Ministerio de Salud se hace hincapié en que los menores deben estar acompañados solo por un adulto y no deben llevar ningún objeto.

En calles aledañas, se pudo observar a una madre llevando a su bebé en brazos y a un padre haciendo caminar a su hijo que apenas llegaría al año y medio de edad.

LA LIBERTAD

En La Libertad, Greco Quiroz, presidente del Consejo Regional, arremetió contra el Ministerio de Salud, pues consideró que no se debió emitir una norma que permita la salida de los menores en medio de la pandemia.

“Tanto el Colegio de Psicólogos, como el Colegio de Médicos en la rama de pediatría, han recomendado que no es positivo que los menores salgan a las calles debido a la cantidad de zonas en las que está el virus”, sostuvo.

En ese sentido, calificó la medida como "una tremenda patinada del Ministerio de Salud” e indicó que “esto demuestra, una vez más la falta de capacidad del ministro (Víctor Zamora)”.

PIURA

Piura, que también es uno de los departamentos con alto riesgo de contraer el SARS-CoV-2, el titular de Dirección Regional de Salud (Diresa), Víctor Távara, consideró que los niños aún no deben salir a las calles debido a que todavía estamos en una fase de transmisión del mal y en algunas zonas la cifra de contagiados podría seguir creciendo.

“En nuestra región todavía no hemos observado un claro aplanamiento en la curva de hospitalizaciones y de las tasas de contagio”, agregó.

El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, por su parte, invocó a los padres de familia a actuar de manera responsable y mantener aislados a sus hijos en lo posible.

La viceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa, en tanto, indicó que, en diversas regiones del norte, como Piura, la salida de los niños puede incrementar el riesgo de infección y transmisión de la enfermedad a los adultos mayores.

En esta región no se observó a menores en las calles ni parques; sin embargo, si se pudo observar a personas adultas incumpliendo el aislamiento social obligatorio y medidas sanitaria como el aislamiento social y uso de mascarillas.

ICA

Situación similar se apreció en la región Ica, donde tampoco se vio a menores en calles ni parques. El jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ica, Marcos Cabrera Pimente, a través de las redes sociales exhortó a los padres de familia a no sacar por el momento a sus hijos, teniendo en cuenta que la región está afrontando un incremento de casos de contagio y fallecimientos por la pandemia.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Salud: Dr Huerta recomienda a padres extremar cuidados si deciden salir con sus hijos 18/05/2020

NOTAS QUE TE PUEDEN INTERESAR

Sigue a Perú21