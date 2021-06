Un aparato tan pequeño como el oxímetro de pulso, pulsioxímetro o saturómetro se ha convertido de vital importancia en la lucha contra el coronavirus. Este aparato - antes de la pandemia, casi desconocido para la mayoría de las personas- parece un gancho de colgar ropa y tiene como principal función medir de manera indirecta la saturación del oxígeno en la sangre e indicarnos en que momento podemos acudir a un centro de salud. ¿Sabes cómo se usa de una manera correcta y qué cosas hay que tomar en consideración?

“Es un instrumento utilizado en esta pandemia y sirve de ayuda para ver la saturación del paciente. El no usarlo, te impide saber cómo el porcentaje de oxígeno en la sangre, lo cual limita la reacción de la familia en llevarlo a un centro de salud”, indica el médico epidemiólogo e investigador de la Universidad Ricardo Palma, Manuel Loayza.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR LA SATURACIÓN DE OXÍGENO?

El adecuado nivel de oxígeno en la sangre permite el cumplimiento de las funciones vitales del cuerpo humano, pero la falta de oxígeno - que genera la falta de aire-, conlleva a trastornos metabólicos y de los procesos vitales. “Su falla afecta a otros órganos importantes para la vida, como el riñón, lo cual agrava el estado del paciente pudiendo conllevar a la muerte”, explica Manuel Loayza, el director El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Recomienda, por ello, que es importante que apenas una persona tenga sintomatología del coronavirus, deba medir su saturación. Advirte, además, que en algunos casos se puede presentar la llamada “hipoxia feliz”, que es cuando el virus logra bloquear la capacidad de identificar la baja de oxígeno en la sangre ( lo que hace sentir la falta de aire), haciendo que el paciente no se dé cuenta que se agrava la salud.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE OXÍGENO NORMAL?

La saturación varía de acuerdo con la zona geográfica y a la condición de salud de una persona.

En la costa la saturación normal de una persona va entre 95% y 100%.

En la sierra los valores oscilan entre 88% y 98%, dependiendo del nivel de altura.

Personas con comorbilidades respiratorias, como bronquitis, su saturación normal puede ser de 90% a 91%.

Lo ideal es que las personas sepan su nivel promedio de saturación, previo a la enfermedad del coronavirus.

¿CÓMO USAR EL OXÍMETRO?

Lavarse bien las manos.

Debe tener las uñas limpias y sin esmalte, No debe tener uñas acrílicas.

Limpiar el pulsoxímetro con un pañito.

Mantente en reposo, al menos, cinco minutos antes de la medición.

Estar en posición sentada o semisentada.

Frota el dedo, antes de colocar el dispositivo. (El frio puede hacer concentrar la sangre y te mide de manera incorrecta).

Coloca el pulsoxímetro y espera los resultados.

Es importante llevar un registro de los resultados tres veces al día, en caso de presentar síntomas. Se puede medir en el dedo índice o pulgar en cualquiera de las dos manos.

¿ES LO MISMO MEDIRSE LA SATURACIÓN ECHADO O SENTADO?

No. Los especialistas recomiendan que lo ideal es que la saturación se mida sentado o semisentado y luego de haber estado en reposo unos 5 minutos como mínimo. Si la persona se mide echada, boca arriba, va a ejercer presión sobre los pulmones inflamados y no va a arrojar un adecuado resultado. En la posición boca abajo, si bien no hay presión, no es una posición en la que estamos acostumbrados a respirar y el resultado podría ser inexacto.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD?

El expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, quien es médico asistente de la UCI COVID-19 del hospital Dos de Mayo, explica que es importante buscar atención médica a tiempo, cuando se tengan los siguientes indicadores.

Saturación por debajo de 93%.

Aceleración de la frecuencia cardiaca. (El corazón se acelera tratando de compensar la falta de aire)

El doctor indica que una saturación por debajo 93% indica que alguno malo sucede y que el paciente podría tener una inflamación del 30% de los pulmones y requiere de oxígeno medicinal. Esto depende, no obstate, de la edad del paciente y las comorbilidades que tenga. Para ello es importante realizar pruebas de sangre, pasar por estudio radiográfico y tomográfico. También se debe tomar en cuenta el tiempo de la evolución de la enfermedad y otras intomatologías.

SI YA TUVE COVID-19, ¿NECESITO UN OXÍMETRO?

Los especialistas recomiendan siempre tener un oxímetro en casa, sirve para todos los integrantes de la familia. Su costo en el mercado va desde los 50 soles. “Si a una persona ya tuvo la enfermedad, hay que tener en cuenta que la inmunidad se acaba y se puede reinfectar. Además, hay nuevas variantes, como la Delta”, advierte el doctor Manuel Loayza.