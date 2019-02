Lluvias en el sur no tiene que ver con El Niño

Las intensas lluvias que han ocasionado huaicos en la sierra sur y han dejado muerte y destrucción se deben a una condición climatológica sin relación con el fenómeno El Niño costero , el cual, según informó ayer el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño ( Enfen ), se viene presentando en una magnitud débil.

Abraham Levy, especialista en meteorología, explicó que las precipitaciones causadas por El Niño se intensificarían en marzo en los departamentos de la costa norte y centro por la llegada de una onda kelvin cálida, que calentará el mar de las playas.

Precisó que este fenómeno solo afecta a la costa, principalmente al norte, como sucedió en 2017.

“Esto no tiene relación con las intensas lluvias en la sierra. ¿Cuándo llueve fuerte en la sierra? Cuando se presenta La Niña, lo cual no se ha dado. Lo que está pasando al sur del Perú no está vinculado al fenómeno El Niño”, explicó a Perú21.

Agregó que estas lluvias extraordinarias también han sacudido el norte de Chile y estarían relacionadas con la corriente de fuertes vientos denominada Alta Boliviana, la cual no depende de la temperatura del mar, sino de la presión del aire en el Altiplano.

“Es mucho más complejo. El Gobierno tendría que realizar un estudio, no tengo un registro de lluvias torrenciales en la sierra sur en los últimos años sin la presencia de La Niña. Lo que sucede en la sierra es un caso extraordinario”, sostuvo Levy.