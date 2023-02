Piura, la segunda región que más produce en el país, se inunda. A seis años del fenómeno de El Niño, su alcalde Gabriel Madrid, asegura que no se hicieron las obras más importantes.





Piura se ha inundado, ¿qué están haciendo?

Las lluvias que se han producido ayer son lluvias naturales estacionales que son una bendición porque permiten llenar los reservorios de San Lorenzo, que nos permite, a su vez, tener la competencia en el agro para la economía de nuestra región. Esto ha sucedido porque no se han hecho las obras que se plantearon en el 2017 en la Reconstrucción con Cambios; el manejo integral del río Piura y los drenajes pluviales.









¿Quién fiscaliza?

Recuerden que la RCC (Reconstrucción con cambios) es un órgano adscrito a la PCM, pero el que aprueba la ejecución del presupuesto es el Congreso. Entonces, es el órgano encargado en el proceso de fiscalización y nosotros, los alcaldes y gobiernos regionales monitoreamos, porque este es un plan manejado de gobierno a gobierno.





¿RCC dio alguna explicación?

Ellos dicen que hubo un avance pero que se estancó por temas burocráticos. La parte técnica tiene que avanzar por eso es que estamos presionando, además, el marco normativo acaba el 31 de diciembre. ¿Qué pasa si este año no se hace la convocatoria internacional? Piura quedaría aislada y pasaría lo mismo que le pasó a Pisco, que quedó abandonado después del terremoto. Lo que hemos planteado es que se exonere la preinversión, para acortar los plazos.





¿Qué acciones han tomado?

Estamos desaguando las cuencas ciegas, hemos firmado un convenio con Vivienda para descolmatar. En realidad hoy hacemos eso, mañana llueve otra vez y es lo mismo, es un gasto que no soluciona el problema. La RCC avanzó mucho con colegios, vías integradoras y hospitales, pero lo principal, que era el drenaje pluvial, no. Piura no merece ser mirada con indiferencia.

