Caótica: Lima es la tercera ciudad con más congestión vehicular en el mundo

El tráfico devora cada vez más el tiempo de las personas en la capital. Actualmente, Lima se encuentra en el tercer puesto, según un estudio de TomTom, una compañía de GPS Holandesa. Mumbai y Bogotá son las únicas ciudades que han podido superar al tráfico limeño.

Preocupante. En un año, Lima ha subido seis puestos, en el 2017 se encontraba en la novena posición y en el 2018 en el tercero. Del mismo modo, las horas que uno pasa entre el tráfico han aumentado, en los últimos diez años, ha pasado de cinco a nueve horas que los ciudadanos pueden pasar en el transporte público en un día.

¿CÓMO SE MIDE LA CONGESTIÓN?

La empresa holandesa de GPS, TomTom Traffic Index, calculó a partir de la recopilación de datos de navegación de los dispositivos móviles y los tableros de los autos, utilizando el Big Data.

“Los porcentajes de nivel de congestión representan el tiempo de viaje adicional experimentado. Comenzamos estableciendo una línea de base de los tiempos de viaje en condiciones de flujo libre y comparamos para obtener un tiempo de viaje adicional”, indicó la compañía.

De esta manera manera, el tiempo que toma llegar sin tráfico a un punto seria 0% y el porcentaje extra sería lo que uno demora en llegar a un lugar con congestión vehicular.

RESULTADOS

En promedio, Lima tiene un 58% de tiempo extra, lo que significa que para un tramo de 30 minutos, sin tráfico, en Lima demora casi 47 minutos.

Este porcentaje incrementa significativamente en las horas puntas, donde los ciudadanos se trasladan a sus centros laborales y de estudios. En las mañanas de 7 a.m. a 9 a.m. crece hasta un 88% y en las tardes de 6.p.m. a 9 a.m. hasta en 104%.

Lima es la tercera ciudad con 58% de congestión vehicular. (Forbes) Lima es la tercera ciudad con 58% de congestión vehicular. (Forbes)

CAUSAS

Estas cifras son gracias al incremento de los colectivos informales y falta de coordinación entre los semáforos.

Además, de los camiones circulan por la ciudad a todas horas, generando congestión vehicular. Esto se debe a que no hay un horario de circulación establecido.

Además, las más de 400 rutas de buses que existen en Lima y Callao, muchos de ellos se sobreponen, generando así más tráfico.