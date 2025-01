Lima recibe a veraneantes con 28 playas saludables

“¿A qué playa vamos?”, es una de las preguntas que siempre surgen entre un grupo de amigos o familiares que buscan relajarse bajo el sol y darse un chapuzón.

Hay 306 opciones a nivel nacional para el disfrute del público, pero es importante saber cuáles son saludables y cuáles no. Hay playas de Lima región y Lima provincia que están con banderín azul (saludable) o con un banderín rojo (no saludable) de acuerdo al monitoreo de la Digesa, que es publicado en su plataforma veranosaludable.minsa.gob.pe, y en la cual el usuario puede encontrar el estado de cada una.

MONITOREO

“Hasta la fecha la calificación sanitaria en porcentaje estamos en un 40% de playas saludables a nivel nacional y un 60% no saludables. La mayor cantidad de playas no saludables se precisa por el incumplimiento de ciertos criterios que son competencias municipales: la presencia de residuos sólidos en la zona de arena, verificar la presencia de tachos de basura para la disponibilidad de los residuos sólidos, y lo otro es la presencia de los servicios higiénicos”, explica Carlos Collantes Arana, biólogo del Equipo Técnico de Playas y Piscinas de la Digesa, a Perú21.

Si bien el incumplimiento de estos criterios no prohíbe al veraneante ingresar al mar, la Digesa recomienda que el ciudadano pueda elegir aquella playa que es totalmente saludable; Si alguno de los balnearios no cumple con al menos un aspecto, será etiquetado con el banderín rojo hasta que la observación se levante.

“Lo ideal es que la población se vaya educando a hacer uso solamente de playas que tengan la calificación ‘saludable’. Si queremos tener lugares adecuados, no hagamos uso de zonas con alerta roja, para que las municipalidades hagan su trabajo”, resaltó el biólogo Collantes.

En Lima región existen 128 playas. De este total, 37 son saludables y 91 no. Además de que no estén aptas por competencias municipales, las playas —según la plataforma— no han sido actualizadas, es decir, algunas playas, como en Barranca, fueron inspeccionadas por última vez hace un año, cuando el monitoreo en época de verano es cada semana y el resto del año es cada 15 días.

En lo que respecta a Lima provincia, son 73 playas. Solo 28 son saludables. Si usted quiere quedarse por la ciudad: Pescadores, Agua Dulce, Las Sombrillas, Los Yuyos, Los Delfines, entre otras, son buenas opciones. Si lo que busca es irse al sur, le recomendamos Punta Hermosa, El Silencio, Caballeros, Santa María, San Bartolo, Embajadores, Punta Negra y Punta Rocas, las cuales están totalmente aptas y saludables.

Imagen SANTA MARÍA. Más al sur, esta playa también cuenta con todos los criterios saludables.

Respecto de las playas de Asia, Cañete, si bien Digesa observa que no hay presencia de servicios higiénicos, destaca que sí “tienen calidad de limpieza y calidad microbiológica”.

“Esta página ya tiene datos cargados desde el 2017; sin embargo, la mayor data carga desde 2018. De esa fecha hasta ahora se ha visto un cambio bastante grande en relacion a poder levantar estas observaciones competentes a las autoridades municipales, puesto que años atrás ellos hacían caso omiso a las recomendaciones que la autoridad de salud podría haber impartido”, agregó Collantes.

DATO

- 20,733 turistas extranjeros arribaron a Piura durante el 2024, mientras que en 2023 solo llegaron 16,551, de acuerdo con cifras del Mincetur.

