El 100% de la zona principal del sitio arqueológico Cerro Huasochugo, en la provincia de Julcán, en La Libertad , se incendió, confirmó la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

No obstante, según detalló la directora de esa entidad, María Elena Córdova, el fuego no afectó las estructuras de piedra del sitio patrimonial.

“Las estructuras arqueológicas estuvieron cubiertas por líquenes, paja y arbustos secos, los cuales fueron consumidos por el fuego y actuaron como una barrera natural que protegió las antiguas estructuras de piedra. Los muros están obscurecidos por el tizne pero no se observa derrumbes o fracturas”, indicó.

El incendio, que habría iniciado en un cerro aledaño al sitio arqueológico y se propagó debido a los fuertes vientos que soplan en la zona, fue controlado luego de ocho horas.

Cerro Huasochugo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 1 de setiembre del 2005 con Resolución Directoral 1206 – INC. Este sitio aún no ha sido investigado, por lo que no se puede precisar a qué cultura pertenece.

Sin embargo, su cronología correspondería del siglo II hasta el siglo XIV y se compara en la costa con el periodo de ocupación de las culturas Moche o Chimú.

El área de este patrimonio arqueológico es de 2.5 kilómetros de largo por 300 metros de ancho, distribuido en 2 sectores.

La zona afectada por el incendio corresponde al sector principal conformado por tres cerros en donde existen testimonios de estructura arquitectónica de piedra.

Personal del Ministerio de Cultura llegó a la zona para evaluar y determinar si hubo algún grado de afectación y determinar las acciones que se implementarán.