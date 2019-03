Gerente del Proyecto Chavimochic en la mira de la Contraloría

La Contraloría tiene en la mira al gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Carlos Mattos. El contralor Nelson Shack, quien llegó a Trujillo para reunirse con autoridades de la región La Libertad, indicó que recibió una denuncia en la que se indica que el funcionario no cumpliría con el perfil para el cargo, pues es abogado y para ese puesto se necesita ser ingeniero hidráulico.

Por ello, señaló que dejó una recomendación al gobernador Manuel Llempén, la que tendrá que hacer cumplir en 10 días hábiles. “El cumplimiento de los perfiles es un requisito indispensable para poder ser designado en ese cargo y formalmente ser el titular”, señaló.

Sobre la continuidad de los trabajos en Chavimochic, el contralor refirió que “no vería ningún inconveniente en que la Contraloría se pronuncie favorablemente para la realización de la adenda”.

Esto permitiría a la empresa Odebrecht continuar con los trabajos en la presa Palo Redondo, paralizados desde diciembre de 2016 luego de que se revelaran los sobornos de la compañía en diversos proyectos del país.

Carlos Mattos, en tanto, dijo que en Chavimochic, en las últimas dos semanas, ya han sacado de sus puestos a dos asesores y al jefe de Presupuesto por recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI).

También manifestó que no le han notificado que tenga que dejar el cargo por no cumplir con el perfil. Incluso, precisó que en el gobierno regional habría nueve funcionarios que no cumplirían con la normativa. Sin embargo, expresó que “si el gobernador indica que debemos acompañarlos hasta hoy, así será”.

DATO

-Nelson Shack anunció que iniciarán operaciones en los gobiernos regionales y locales para verificar los procesos de transferencias, los nombramientos de funcionarios que no cumplan con los perfiles y los planes de gestión de desastres.