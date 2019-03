La Libertad: Detectan posibles contratos irregulares en el proyecto Chavimochic

La Contraloría General de la República halló irregularidades en los concursos públicos para contratar a seis profesionales en el Proyecto Especial Chavimochic, en la región La Libertad, que se efectuaron en 2016.

Estos empleados, que cobraron S/630 mil 458 por sus labores , en algunos casos no cumplían con los perfiles para los puestos para los que fueron contratados y en otros no acreditaban habilidad profesional ni experiencial laboral.

Según el informe de auditoría N° 008-2018-02-0608, esa dependencia contrató un ingeniero para la Subgerencia de Gestión de Tierras con “perfil elaborado y tramitado al margen de la normativa aplicable”. El comité de selección también declaró ganador a un postulante pese a que “no acreditó habilidad profesional”.

Asimismo, se contrató a un ingeniero IV para la Subgerencia de Gestión de Tierras y a un abogado IV para la oficina de Asesoría Jurídica sin que tengan capacitación ni experiencia para ocupar esos puestos.

También ganó una plaza como técnico en ingeniería I para la Subgerencia de Operación y Mantenimiento un postulante que “no acreditó título de profesional de técnico en electricidad o mecánica”.

Los puestos de secretario III para la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales de Chavimochic, así como de una secretaria IV para la gerencia del proyecto también fueron observados.

En el primer caso se habría tramitado el perfil del puesto faltando a las normativas, mientras que en el segundo caso no se acreditó la experiencia laboral de la trabajadora. A la última postulante, incluso, se le otorgó un puntaje que no le correspondía en el examen técnico “ocasionando que la entidad no contara con personal idóneo para el puesto”.

Por ello, el órgano de control recomendó iniciar acciones legales contra 15 funcionarios del proyecto Chavimochic por ser los presuntos responsables de estos hechos.

Este diario intentó comunicarse con el gerente de Chavimochic, Carlos Mattos, pero no contestó las llamadas a su celular.

DATOS

-En las seis contrataciones, según la Contraloría, se afectó los principios de legalidad, probidad, ética pública, mérito y capacidad que rigen la normativa del empleo púbico”.



-El órgano de control solicitó en enero último al gerente de Chavimochic, Carlos Mattos, que disponga que la Procuraduría denuncie a los responsables de estas contrataciones.