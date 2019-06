La Libertad: Denuncian que ministra Gloria Montenegro protege a prefecto sentenciado

Greco Quiroz, consejero regional por Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad, denunció que la ministra de la Mujer, la congresista Gloria Montenegro, quien también pertenece al partido que lidera César Acuña, estaría protegiendo al prefecto Joseph Altamirano, sentenciado por presunta difamación a una mujer, pues asegura que sería su “madrina”.

Dijo que el prefecto de La Libertad, también de APP, la apoyó en su campaña política y como prueba presentó imágenes en las que ambos aparecen en actividades proselitistas a favor de la parlamentaria, motivo por el que, según refiere, Montenegro no apoyaría su salida.

“Nos hemos puesto a investigar y nos damos con la sorpresa de que en la campaña electoral el señor Joseph Altamirano era su personaje de apoyo, la acompañó en diversas actividades e inclusive en videos la llamó madrina. Entonces, esa sería la razón por la cual la madrina no se pronuncia”, sostuvo.

Recordó que el 17 de mayo, nueve consejeros firmaron un pronunciamiento en el que solicitaban el cambio del representante del presidente Martín Vizcarra en este departamento. Este documento, según Quiroz, no habría sido recibido por Montenegro pese a que intentaron entregárselo tras culminar una reunión que sostuvieron en el Consejo Regional.

“Personalmente me acerqué a ella, y a mi asistente personal le pedí que le entregue el pronunciamiento y la ministra de la Mujer no lo quiso recibir”, aseguró.Agregó que no teme a que APP lo sancione por criticar a su correligionaria. “Ser parte de un partido no significa que voy a encubrir un hecho”, dijo.

NIEGA BLINDAJE

La ministra Gloria Montenegro negó cualquier favoritismo hacia el prefecto y aseguró que Altamirano, en su momento, apoyó a APP porque era militante. “Yo tengo cientos de fotografías y videos con miles de liberteños y eso no me impide tener muy claros mis principios. Él ha apoyado a todas las listas de APP porque él ha estado mucho tiempo en el partido”, señaló.

Sobre la condena por difamación contra el prefecto, dijo que “las autoridades tienen que mostrar 100% integridad en todos los aspectos de su vida”. También mostró su rechazo a cualquier tipo de agresión.

El prefecto, en tanto, aceptó que apoyó la candidatura congresal de Gloria Montenegro, pero negó algún apoyo logístico. También denunció a los consejeros que firmaron el pronunciamiento solicitando su cambio en la Fiscalía por los presuntos delitos de falsedad genérica e ideológica. Considera, además, que Quiroz se ha ensañado con él.

DATO

-El pasado 29 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Trujillo sentenció al actual prefecto a un año de reserva de fallo condenatorio con reglas de conducta por presuntamente haber proferido adjetivos de grueso calibre contra una ciudadana.