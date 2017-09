La Libertad: Consejero de APP se rebela contra gobernador Luis Valdez

Apepista se rebela contra el partido de César Acuña. Confesor Bermúdez, consejero regional por Alianza para el Progreso (APP), aseguró que denunciará en la Fiscalía al gobernador de La Libertad, Luis Valdez, y al presidente del consejo regional, Edwin Castellanos.

Al titular de la región lo calificó de “ineficiente” e indicó que lo acusará por presunta omisión de funciones porque no cumplió con entregar presupuesto para obras en el distrito de Curgos (Sánchez Carrión), jurisdicción considerada como la más pobre del país.

“He tenido hasta cinco reuniones (con Valdez) y no hay ningún resultado. Nos ignora, no tiene decisión política, no pone autoridad en las gerencias para que intervengan en Curgos.Esto es una vergüenza. Hay negligencia, incapacidad e ineficiencia del ejecutivo regional. Estoy viendo la denuncia con mis asesores particulares”, adelantó.

El consejero, además, dijo sentirse “decepcionado” de APP porque en la última campaña ofrecieron una serie de obras. “Cuando necesitan votos van casa por casa y recorren los pueblos, pero ahora que están en la gestión y vengo con una comisión se incomodan, se molestan y se van”, afirmó.

Bermúdez indicó que también demandará a Edwin Castellanos por tomar su nombre en un acto en el que apoyó a un grupo de invasores para que se quede en un terreno del proyecto Chavimochic, ubicado en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. “No estoy de acuerdo con ese ofrecimiento, por lo que voy a analizar con los asesores la medida legal que procede”, señaló.

Perú21 intentó comunicarse con Valdez y Castellanos, pero no contestaron las comunicaciones. Sin embargo, a través de una nota de prensa, el gobierno regional aseguró que Luis Valdez se comprometió a apoyar la ejecución de obras en colegios y vías de Curgos.