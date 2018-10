El alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, arremetió contra la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La calificó de “mezquina” con la ciudad porque solo transfirió, en enero, S/3 millones para la rehabilitación de pistas por la llegada del papa Francisco.

“El director de Reconstrucción con Cambios ( Edgar Quispe) tendrá que venir, pero cuando lo haga, que no sea solo para pasearse y hablar. Tantas veces he hablado (pidiendo mayor presupuesto) y como siempre he dicho: un paseo más qué importa”, indicó.

El burgomaestre recordó que solicitó mayor presupuesto para la rehabilitación de 10 colegios, por S/15 millones, pero, aseguró, aún no se transfiere el dinero.

Sobre las críticas del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por el poco gasto de las autoridades regionales, Espinoza le pidió estar “mejor informado” para hablar de la reconstrucción.

El martes Gutiérrez calificó de “ineficientes” a las autoridades liberteñas porque, aseguró, que solo invirtieron S/250 millones de los S/500 millones que el Estado habría transferido.

El gobernador de La Libertad, Luis Valdez, en respuesta, aseguró que el gobierno regional solo recibió S/23 millones para obras de reconstrucción, pero detalló que S/17 millones los recibieron recién hace un mes. “No se puede dar una declaración tan a la ligera”, indicó.

DATOS

- La Defensoría del Pueblo de La Libertad indicó que 300 familias damnificadas por El Niño costero aún esperan una vivienda.



-  Perú21 intentó comunicarse con el responsable de la reconstrucción en La Libertad, Javier Bustamante, pero no contestó.