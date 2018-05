César Nascimiento Da Silva atacó con un machete a su pareja, fue capturado por la policía y se solicitó su prisión preventiva pero al final, quedó en libertad. Este es un nuevo caso de intento de feminicidio , en Iquitos .

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto dispuso la comparecencia restringida tras haberse alegado que el sujeto padece un cuadro de esquizofrenia .

"No se tiene establecido plenamente cuál es el grado de afectación o el trastorno mental que presenta el imputado y, en esas circunstancias, no podía el juzgado disponer su internamiento en un establecimiento penitenciario donde están personas que no tienen ese trastorno", dijo la jueza, Betty Palomino.

En tanto, el padre del agresor se ha hecho responsable del imputado, quien aduce como prueba que su hijo estuvo internado en el Hospital Regional de Iquitos.