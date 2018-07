El sacerdote Ronald Jerry Peña Miranda , de 38 años, quien fue intervenido el sábado por la Policía con una menor de 16 años en un hostal del centro poblado Pacanguilla, en el distrito de Pacanga, en Chepén, La Libertad , fue liberado el mismo día de su detención.

Según la fiscal Noemí Sánchez, la menor manifestó en su declaración que es enamorada del párroco desde enero pasado y que “las relaciones que ha tenido con el religioso han sido voluntarias” . Este está a cargo de la iglesia San Agustín, en la provincia de Pacasmayo.

Señaló que por esta razón, y al tener la adolescente 16 años, no existiría delito de violación, como denunciaron los familiares de menor. “Al no existir ni violencia ni amenaza no estamos ante un delito de violación sexual. La menor ha señalado que la relación sexual que ha tenido con esta persona ha sido en el cuarto que a él le daba la parroquia para que viva” , señaló.

ES SU PROFESOR

Precisó que el cura, por su parte, reveló que es profesor de religión de la adolescente en el colegio Santa Inés de Guadalupe, en Pacasmayo, y aceptó que tenía relaciones sexuales consentidas con ella.

“En su declaración lo que ha hecho es corroborar la información de la niña. Ha dicho que las relaciones han sido voluntarias y que jamás la ha presionado. Dijo que si bien le enseñaba en el colegio, porque es su profesor de religión, la relación ha sido voluntaria” , indicó el religioso.

Refirió que por ello el cura fue dejado en libertad y quedó en calidad de citado. “Estamos ante un acto reprochable e inmoral, pero ello debería ser sancionado por las entidades administrativas correspondientes, como la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) o la diócesis” , indicó.

Del mismo modo, explicó que el caso no puede ser tipificado como violación sexual porque “a partir de los 14 años los menores pueden tener relaciones sexuales voluntarias o consentidas, según la ley” .

El gerente de Educación, Rafael Moya, consideró el caso como “grave” y dispuso que la UGEL de Pacasmayo investigue el caso.

DATOS



-Ronald Peña tenía tres años como cura en la parroquia San Agustín de Pacasmayo. Habría conocido a la menor en el colegio en el que le dictaba clases.

-El gerente de Educación adelantó que la sanción por este tipo de hechos es la “expulsión inmediata”.