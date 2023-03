En La Libertad, Lenin Jáuregui afirma que es clínicamente estéril, pero recientemente una jueza de la localidad de Paiján lo ha declarado padre biológico de un menor de edad.

Lenin se ha realizado varios exámenes que determinan su condición de estéril, han sido presentados ante las autoridades, pero estas eventuales evidencias no han sido valoradas por la magistrada.

Según Buenos Días Perú, la jueza le dio valor absoluto a una prueba de ADN de un laboratorio no acreditado que indica la paternidad del denunciado.

Sin embargo, Lenin asegura que no tiene ningún vínculo con la demandante.

“Dice que me conoce por el Facebook, pero solo será de vista, nunca he tenido nada con ella, ha mentido en su documentación, (dice) que 4 meses ha vivido conmigo, que ha sido mi pareja... no sabe cómo se llaman mis padres, ni sabe dónde vivo”, dijo Lenin.

Las acciones inmediatas de Lenin será apelar la sentencia de la jueza y hacerse una prueba de ADN en un laboratorio autorizado para mostrar la verdad.





