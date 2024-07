Las juventudes afroperuanas demandan acceso a su salud sexual y reproductiva

La Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes – Ashanti Perú elaboro el estudio “Derechos Sexuales y Reproductivos de las juventudes afroperuanas” en donde identificó casos de violencia sexual, falta de acceso a servicios de salud, medicamentos y ausencia de personal médico en tres comunidades afroperuanas del sur del país.

Lima, Ica y Arequipa fueron el punto de partida para el desarrollo del estudio realizado por Ashanti, al ser las regiones del Perú con mayor población afrodescendiente reconocidas por preservar la identidad y cultura afroperuana.





Lima - Mala

Ciudad ubicada en Cañete, en la región de Lima. Las principales quejas manifestadas en la comunidad fueron sobre el área de Planificación Familiar, señalada como un espacio incómodo debido a los prejuicios del personal de salud. Además, la posta médica de Bujama, solo cuenta con personal médico por algunos días al mes; el resto del tiempo es atendido por un técnico en enfermería y solo durante 12 horas. Asimismo, se mencionaron experiencias de criminalización de adolescentes que llegan con sangrados inusuales.





Ica - El Carmen

Distrito ubicado en la provincia de Chincha, en la región de Ica. Esta comunidad tiene una ambulancia que no se encuentra en condiciones óptimas y el centro de salud no está acondicionado para emergencias. Aunque el centro de salud cuenta con una farmacia local, se prioriza la venta de medicamentos como medida inmediata y efectiva, antes que hacer uso del SIS debido a los procesos administrativos engorrosos. Las adolescentes afroperuanas resaltan la poca ética profesional en la atención de su salud sexual al ser difundidos los motivos de su visita.





Arequipa - Acarí

Ubicado en la provincia de Caravelí, en la región de Arequipa. Según el Estudio, la comunidad cuenta con un Centro de Salud pequeño, también con una ambulancia en condiciones no óptimas para atender urgencias y no cuenta con un conductor disponible. Además, el establecimiento atiende de 8 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm, la mayoría de derivaciones médicas son a Nazca, localidad ubicada a 1 hora y media. En relación al personal médico generalmente son Serumistas, no cuentan con la presencia de profesionales de la salud recibidos y se suman a un sistema sin compromiso por el buen trato al paciente.





Incidencia local en la búsqueda de un cambio

Como parte de este estudio, Ashanti Perú, organización dedicada a promover el acceso a la salud sexual y reproductiva para la población afrodescendiente, reunió con gobernadores y actores locales de las tres comunidades, para presentar las preocupaciones de la comunidad y formular propuestas de mejora.

Mala, Ashanti sostuvo una reunión con la Regidora Zoraida Gonzales y representantes vecinales de Mala y Bujama para abordar las dificultades. La Regidora se comprometió a presentar estas problemáticas en las sesiones de las mesas de asamblea de la Municipalidad de Mala con el fin de abordar las cuestiones relacionadas con la salud.

En Ica, tras la información recibida, Ashanti Perú se reunió con la Licenciada de Obstetricia Julissa del CS. de El Carmen, para consultar sobre las atenciones que se vienen dando desde el área de obstetricia y planificación familiar. Así se conoció que en el centro de salud solo se atienden partos de tipo expulsivo, y que toda emergencia es derivada a Chincha. La Licenciada indicó que es para su gestión una dificultad el juicio de la comunidad y autoridades sobre el acceso a la información de educación sexual y planificación.

En el caso de Acarí, Ashanti se reunió con el alcalde Alejandro Lava para poder conversar sobre las problemáticas de Salud que enfrentan las juventudes afroperuanas. Además, se abordó la necesidad de contar con personal médico recibido y no únicamente Serumistas debido a la complejidad de casos que se han ido presentando en relación a embarazos en adolescentes.





Nos mantenemos vigilantes

Ashanti, presentó el estudio “Derechos sexuales y reproductivos de las juventudes afroperuanas” el 25 de junio del 2024 en el Ministerio de Cultura en el marco del mes de la cultura afroperuana, con el objetivo de visibilizar los retos y desafíos que enfrentan las juventudes afroperuanas en su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Ashanti, en su compromiso con la cultura e identidad afroperuana con el propósito de integrar plenamente a la población afroperuana a la red de servicios básicos del Estado, viene gestionando mesas de diálogo con los gobiernos locales, para promover espacios que garanticen un acceso digno y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud.

Lee el Estudio sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de Juventudes Afroperuanas aquí: https://ashantiperu.org/publicaciones/





