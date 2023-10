“Así como está la frontera, no me extrañaría que el ‘Niño Guerrero’ ya haya ingresado al país. Esta frontera es una puerta abierta para cualquier persona”. Christhian Anwar Aguayo Infante es una voz autorizada para hablar sobre lo que sucede en el extremo norte del país. Él es el alcalde provincial de Zarumilla, en Tumbes, la ciudad que limita con Ecuador. Y asegura que en ese lugar pasa de todo.

“Hay, aproximadamente, cien pasos ilegales, en una extensión de cien kilómetros. Hay puntos que son trochas de libre accesibilidad. Allí entran y salen peruanos y ecuatorianos, en su mayoría. Pero también hay personas de otras nacionalidades. Existen ‘coyoteros’, sicarios, bandas internacionales; no se efectúa la seguridad en la frontera. No hay ni un militar”, comentó a Perú21.

Aguayo Infante está sumamente preocupado. Aseguró que han traído vehículos para reforzar la seguridad en la frontera, los que son insuficientes. Asimismo, indicó que, mientras la Policía intenta impedir el ingreso del ‘Niño Guerrero’ al país por el norte, el resguardo de la ciudad ha decaído.

“No hay policías en las calles. Esta situación permite que la delincuencia haga de las suyas en los negocios, en los mercados, en las casas. Aquí extorsionan a los alcaldes, a regidores, a funcionarios; los comerciantes pagan su cupo, al igual que los transportistas. Y eso que estamos en estado de emergencia”, expresó.

Segismundo Cruces Ordinola, gobernador regional de Tumbes, consideró que esta parte de la frontera es un buen lugar para entrar al país y también para esconderse. Refirió que no hay cantidad suficiente de policías para cubrir los pasos ilegales, como Chacra Gonzales, Aguas Verdes, Pocitos y Huaquillas (Ecuador). “No contamos con una fuerza especial que sea buena y que tenga los aparatos logísticos”, aseveró.

Reconoce, sin embargo, que nuestros agentes están tratando de hacer grandes esfuerzos para impedir que entre el ‘Niño Guerrero’. “Están haciendo un trabajo de inteligencia. Están de civil. No se identifican”, narró a Perú21. Cree que este hampón venezolano ya entró a Perú. “Considero que, si ha ingresado, ha vuelto a salir. No puede estar en el país. Este fulano es escurridizo y es intensamente buscado en Perú, Ecuador y Colombia. Tenemos el dato de que ha ingresado y ha vuelto a salir”, refirió.

SULLANA Y EL CORREDOR DE AYABACA

“La frontera no tiene la protección adecuada. Recién con la declaratoria de emergencia, se está dando la logística a la Policía, porque no tenía ni camioneta ni motos. Yo creo que, tranquilamente, si es que al ‘Niño Guerrero’ no lo pueden encontrar en Ecuador, puede ingresar por la frontera norte de Perú, pero por el lado de Sullana, en la frontera con Lancones”. Esta fue la opinión de Gabriel Madrid, alcalde provincial de Piura.

Piura tiene tres provincias que limitan con Ecuador. Estas son Sullana, Ayabaca y Huancabamba. Y, por sus condiciones geográficas, Sullana es el punto perfecto para el tránsito ilegal. “Tranquilamente, tiene 80 kilómetros de frontera. Es una zona liberada. Se trata de un punto vulnerable, no solo por el tema delincuencia, sino también por el tráfico de combustible, de alimentos y de drogas, entre otras cosas. Se encuentra más o menos a 50 kilómetros de la ciudad y que genera mucha inseguridad”, relató a Perú21. Del mismo modo, mencionó el corredor Ayabaca-Macará (Ecuador), que es bien complejo.

La solución, afirmó el burgomaestre, pasa por declarar en emergencia no solo Sullana sino también la provincia de Piura. Otra medida urgente que pidió es el desplazamiento de militares a todo lo largo de la frontera.

Para Roger Guevara Rodríguez, gobernador regional de Cajamarca, no existen datos certeros del tráfico de migrantes por la frontera de su jurisdicción. “Es un poco remoto que el sujeto conocido como ‘Niño Guerrero’ pueda entrar al Perú por esta parte del país. Más bien, puede entrar por Tumbes o por Tacna”, declaró a Perú21.

FRONTERAS DESCUIDADAS

“Las fronteras no han sido ningún obstáculo para el ingreso o salida de personas que están involucradas en el delito o en el crimen”, enfatizó Rubén Vargas, exministro del Interior y analista en seguridad. Dijo que nadie “nos puede decir con certeza que el ‘Niño Guerrero’ —Héctor Rusthenford Guerrero Flores—, que lidera el Tren de Aragua, ya no está dentro del Perú”.

“No se sabe desde cuándo ha salido de la cárcel de Tocorón, de Venezuela. Lamentablemente, sobre este personaje hay tan poca información que tenemos que actuar como si estuviera acá, en Perú. Y precisamente, para eso, se necesita actuar con inteligencia humana y electrónica, y fortaleciendo a la policía especializada”, manifestó a Perú21.

“Las fronteras siempre han sido puntos descuidados. Estamos siendo afectados por organizaciones transnacionales, no solamente en Tumbes, no solamente por Tacna, sino que estamos olvidándonos de que hay una organización criminal mucho más grande que el Tren de Aragua, que está ingresando por la frontera común con el Brasil, y es el Comando Vermelho”, relató.

Nuestro país tiene aproximadamente una longitud de 7,073 kilómetros de frontera. De ellos, 1,529 kilómetros los compartimos con Ecuador; 1,506 kilómetros, con Colombia; 2,822, con Brasil; 1,047, con Bolivia, y 169, con Chile. Si en un espacio tan corto como 100 kilómetros que comparte Zarumilla con Ecuador hay 100 pasos ilegales, ¿cuántos más habrá en el resto?

JORGE FERNÁNDEZ, EXJEFE DE MIGRACIONES

Hay que darles carné a todos los extranjeros

“El tema de la regulación migratoria no ha tenido el efecto que se quería porque, de acuerdo a declaraciones del superintendente nacional de Migraciones, solamente se habrían acogido 50 mil personas a la misma. Estamos hablando de una población total de más de dos millones de extranjeros y aquellos que necesitaban regularizarse eran alrededor de 500 mil.

Me explico. Hay ya un grupo de regularizados que tenían carné de extranjería o tienen CPP y que están en el paso al carné de extranjería. Hay otros que tienen solicitudes de refugio, que eso lo ve Cancillería. Hay cerca de 600 mil solicitudes de refugio y Cancillería evidentemente no se da abasto para atenderlos. Lo preocupante en el tema de la seguridad ciudadana es que estas personas que solicitan refugio son las que han ingresado por medios irregulares al país.

El problema está en que más del 90% o del 95% de esos 600 mil no va a conseguir el refugio. Otros países le dirían que tienen determinado tiempo para salir del Perú. Sin embargo, nuestra legislación está pensada para que, si te rechazan el refugio, te conceden la calidad migratoria humanitaria; en buena cuenta, nos estamos llenando de personas que llegaron irregularmente al Perú. Y lo que es peor, dentro de estas personas que ingresaron irregularmente al Perú, que podemos decir que son cerca de un millón, están incorporados aquellos que realizan actividades delictivas.

Lo primero que hay que hacer es darles un carné de identificación de permanencia temporal a todos, independientemente de si han ingresado de manera irregular o no. Necesitamos los datos biométricos de todos los extranjeros que vienen al Perú. Eso nos va a llevar a obtener sus impresiones dactilares, la foto respectiva, los datos de parentesco de que tengan en el Perú y su domicilio referencial, porque sabemos que se mudan frecuentemente. Cuando tú captas la huella digital, puedes hacer la consulta al país de origen y ellos te van a decir quién es en realidad, sus antecedentes, su historial.





