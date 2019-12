El 2019 estuvo marcado por importantes capturas de personajes que se encontraban prófugos de la justicia. La lista incluye exautoridades, como congresistas, alcaldes y gobernadores, hasta mandos terroristas. Todos estaban incluidos en la lista de los más buscados.

1. Captura de Edwin Donayre

La noche del miércoles 30 de octubre, el excongresista Edwin Donayre fue capturado en la avenida Buenos Aires, cerca de la plaza de armas del distrito de Puente Piedra, por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras permanecer casi 6 meses prófugo de la justicia.

Tras su detención, Donayre fue trasladado a la sede de la División de Requisitorias, donde permaneció por el lapso de cinco días hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó su encarcelación en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, donde cumple actualmente una sentencia de 5 años de cárcel por el caso Gasolinazo.

Vale recordar que, Edwin Donayre fue condenado el 27 de agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por el caso Gasolinazo. No obstante, esta no se pudo ejecutar debido a que el entonces congresista tenía inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme.

-Caso Gasolinazo-

Según la Acusación Fiscal Nº17-2013, Edwin Donayre fue procesado junto a otros 40 implicados, por “la apropiación del combustible que supuestamente estaba destinado para el funcionamiento de los vehículos de las diferentes unidades de la Región Militar Sur”. Estas acciones se realizaron cuando el excongresista estaba cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano, entre enero y agosto de 2006, y aún no había llegado al parlamento.

Durante la investigación se determinó que la pérdida para las arcas del Estado, entre enero y noviembre de 2006, fueron un total de 44,200 galones de 84 octanos y 129,800 de petróleo D2, equivalentes a S/1’807,574.

Edwin Donayre, según la acusación fiscal, y quien lo sucedió en el cargo en setiembre de 2006, “tenían la facultad de gestionar a través de su canal de comando la asignación de combustible para cada mes”; y suscribieron oficios “con la finalidad de sustentar un incremento de combustible que no fue entregado a las subunidades de dicha Región Militar”.

A raíz de las investigaciones en su contra, el Ministerio de Defensa le retiró las condecoraciones otorgadas por el Ejército y su sector al ex congresista.

Edwin Donayre fue condenado el 27 de agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por el caso Gasolinazo (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

-Fuga de Donayre-

El Poder Judicial solicitó al Congreso, en 2018, que se le levante la inmunidad parlamentaria a Edwin Donayre luego que la Corte Suprema lo sentenciara en primera instancia a cinco años y medio de prisión, en agosto del mismo año. Sin embargo, en aquella ocasión no se aprobó dicho pedido debido a que la mayoría del Parlamento arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia.

Meses después, la Corte Suprema confirmó la sentencia por 5 años en contra de Donayre en abril del 2019 y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad.

Tras la decisión, Edwin Donayre no se presentó a la sesión plenaria, y la justicia ordenó su ubicación y captura.

2.- Captura de Félix Moreno

La noche del lunes 11 de noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al exgobernador regional del Callao Félix Moreno al interior de un inmueble ubicado en la Calle Pachacamac, en la manzana M, Lote 5B, en Cieneguilla. El exburgomaestre se encontraba prófugo desde enero de este año tras ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva.

Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), la captura de Félix Moreno se produjo gracias a un paciente trabajo de la División de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.

Se conoció que al momento de la captura del exgobernador, Félix Moreno se encontraba acompañado de Sheyla Villareyes, su pareja sentimental, y el hermano de esta, Marco Antonio Villareyes, quienes fueron condenados a tres años de prisión suspendida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, por el delito de encubrimiento personal.

En tanto, el exburgomaestre fue internado en el penal Ancón I, donde cumple las dos sentencias de cinco años de prisión efectiva que tiene. Una por el caso Corpac y otra por la venta subvaluada de un terreno en el fundo Oquendo. Ambas condenas son por el delito de colusión.

Vale recordar que, Moreno se encontraba prófugo desde enero del 2019 y el Ministerio del Interior ofrecía S/150, 000 como recompensa para quien brinde información sobre su paradero.

Félix Moreno se encontraba acompañado de Sheyla Villareyes, su pareja sentimental. Ella junto a su hermano fueron condenados a tres años de prisión suspendida por el delito de encubrimiento personal. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

-Investigaciones pendientes-

Caso Odebrecht

Al ex burgomaestre de la región Callao se le imputa haber recibido una coima de parte de la constructora brasileña Odebrecht para que esta se adjudique el proyecto Costa Verde del Callao.

Como se recuerda, la constructora ganó la licitación en el 2014. La obra tuvo inicialmente un presupuesto de S/302 millones, pero terminó costando unos S/470 millones.

Caso Spa

Otro proceso contra Félix Moreno es el referido a la construcción de un gimnasio y spa en el Cuartel General del Ejército en San Borja, conocida como Pentagonito.

Se le imputa el delito de peculado por presuntamente desviar más de S/500 mil del Gobierno Regional del Callao para construir en el 2011 un gimnasio y spa en el citado cuartel militar.

Caso Gambeta

Al exgobernador y otros exfuncionarios se les imputa el presunto delito de colusión agravada por el presunto favorecimiento a las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao con ampliaciones y adendas al contrato para la obra “Mejoramiento de la avenida Néstor Gambeta- Callao”.

3.- Captura de Carlos Burgos

La noche del 27 de setiembre, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un intenso trabajo de inteligencia. Él fue intervenido en el hostal Los Dos en el Mundo, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Universitaria, en el distrito de Los Olivos, donde vivía.

Asimismo, se detuvo a los hermanos Lenin, Carlos y Percy Vargas Rodríguez, quienes fueron sindicados como personal de seguridad de la exautoridad edil. Ellos además eran profesores de matemática, psicología y biología en el colegio Los Emprendedores, en Jicamarca, propiedad de Burgos Horna. De igual forma se detuvo al ciudadano venezolano Leonel Rafael Freites Godoy, de 22 años, quien trabajaba como cuartelero del hostal Los Dos en el Mundo.

Tras su captura, el exalcalde fue trasladado la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de Lima, donde permaneció durante cuatro días hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió su internamiento en el establecimiento Penitenciario Ancón I, Piedras Gordas, donde cumple actualmente su condena de 16 años.

Como se recuerda, Carlos Burgos se encontraba prófugo de la justicia desde hace dos años. El 22 de marzo del 2017 el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional lo condenó a 16 años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito proveniente del lavado de activos.

Según la parte resolutiva de la sentencia emitida por el primer Juzgado, Carlos Burgos fue sentenciado a 8 años por enriquecimiento ilícito y a otros 8 por lavado de activos.

Entre el 2007 y 2013, de acuerdo a la investigación fiscal, el exalcalde de San Juan de Lurigancho tuvo un desbalance patrimonial de S/8’445.210,01.

Burgos no asistió a la última audiencia en la que se ratificó su sentencia, por lo que se ordenó su captura. Asimismo, el Ministerio del Interior lo incluyó en su lista de los más buscados y se ofreció S/30.000 de recompensa a quien diera información sobre su paradero.

Carlos Burgos se encontraba prófugo de la justicia desde hace dos años. El 22 de marzo del 2017 fue condenado a 16 años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito proveniente del lavado de activos. (Foto: Mininter)

-Presuntos cuidadores fueron puestos a disposición de Fiscalía-

La Policía Nacional puso a disposición del Ministerio Público a los hermanos Carlos, Lenin y Percy Vargas Rodríguez y al ciudadano venezolano Leonel Freites Godoy, quienes fueron intervenidos durante la captura de Carlos Burgos.

Según las autoridades, los hermanos Vargas Rodríguez habrían encubierto a Burgos Horna, pese a que conocían las órdenes de captura en su contra. En tanto, al ciudadano venezolano, recepcionista del hotel, se le acusa de no haber registrado los ingresos y salidas del hospedaje de Burgos Horna durante tres meses.

4.- Captura de William Moreno Olivo, alias ‘Goro’

La tarde del 14 de julio, la Policía Nacional capturó al prófugo Rubén Moreno Olivo, conocido como ‘Goro’, al interior de una vivienda en el distrito de Los Olivos. Él fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado del ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco Campos.

Tras su captura, ‘Goro’ fue trasladado a la Dirincri, desde donde la policía lo condujo al establecimiento penitenciario Ancón I, luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciara su sede de internamiento.

Como se recuerda, Moreno Olivo fue excarcelado en junio pasado pese a tener una condena de 25 años de cárcel. Goro’ salió del penal Piedras Gordas el 13 de junio del presente año con una orden de arresto domiciliario por un plazo de 18 meses.

Dicho mandato de excarcelación fue emitido por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en febrero de este año. Ello debido al vencimiento del plazo de prisión preventiva que Moreno Olivo cumplía por su participación en el crimen de Hilda Saldarriaga, ocurrido en julio del 2013, quien era considerada testigo clave en el primer atentado contra el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco.

Como se recuerda, en enero del 2015, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Santa condenó a Rubén Moreno por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado de Nolasco. Esta sentencia fue dada cuando Moreno cumplía prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas.

-Retiran a miembros del INPE-

A raíz de la excarcelación de ‘Goro’, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso el cese de los miembros del Consejo Nacional Penitenciario (INPE), instancia conformada por un presidente, vicepresidente y un tercer miembro.

En su momento, el presidente del Poder Judicial del Perú, José Lecaros Cornejo, consideró que la responsabilidad de la excarcelación de Rubén Moreno fue del INPE y de la Policía Nacional.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán, comunicó la separación de cuatro agentes del departamento de arresto domiciliario debido a que demoraron en informar sobre la fuga de 'Goro', del lugar donde cumplía arresto domiciliario.

En tanto, la Comisión de Recompensas de Crimen Organizado del Ministerio del Interior (Mininter) incluyó en junio pasado a Rubén Moreno Olivo en la lista de los más buscados, luego de ser excarcelado. Las autoridades ofrecían S/100 mil por información sobre su paradero.

5.- Captura de ‘Julio Chapo’

La tarde del viernes 12 de julio, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, capturaron al terrorista Hugo Sixto Campos Córdova, conocido como ‘Julio Chapo’. La intervención se llevó a cabo en el distrito de Chinchihuasi, provincia de Churcama, departamento de Huancavelica.

Durante la operación, los agentes le incautaron a ‘Julio Chapo’ una pistola, un cordón detonante, tres celulares, municiones, fulminantes eléctricos y trampas improvisadas tipo ampolla.

Tras su captura, ‘Julio Chapo’ fue trasladado a Lima bajo fuertes medidas de seguridad. Él arribo al Grupo Aéreo Nº8 desde donde las autoridades lo llevaron a la Prefectura de Lima para los trámites de ley.

Días después, el INPE determinó que ‘Julio Chapo’ fuera encarcelado en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Piedras Gordas, ubicado en Ancón, donde permanece actualmente.

Fue el juez Rafael Martínez, del Primer Juzgado Penal Nacional, quien ante las pruebas recogidas, le dictó prisión preventiva.

‘Julio Chapo’ fue trasladado a Lima bajo fuertes medidas de seguridad, el 13 de julio del presente año. (Foto: @CCFFAA_PERU)

-Atentados-

Entre los atentados más recientes en los que participó figura el perpetrado en abril del 2016 en Santo Domingo de Acobamba. En vísperas de la primera vuelta de las elecciones generales de ese año, una patrulla militar que se dirigía a resguardar locales de votación fue atacada con explosivos y disparos de fusil. Murieron ocho soldados, además de dos civiles que conducían los vehículos.

Asimismo, ‘Julio Chapo’ integraba una columna que se movilizaba constantemente por las localidades de Libertad de Mantaro, San Antonio de Carrizales, Ranrapata, Soledad y Santo Domingo de Acobamba, en las zonas altas del Vraem, según diversos reportes de inteligencia.

Él operaba en las alturas de Junín y Huancavelica bajo el mando de ‘Julio Pucañahui’, terrorista que controla esta zona del Vraem. La columna que ambos comandaban ingresaba a las localidades mencionadas para realizar adoctrinamientos, adquirir víveres y someter a las poblaciones para convertirlos en informantes. Tenía, además, bases de colaboradores (comuneros) en cada zona.