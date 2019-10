La presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló hoy que mantiene las esperanzas en que el domingo se pueda concretar una nueva reunión con los comuneros de Chumbivilcas, tras el bloqueo de un tramo de la vía nacional conocida como Corredor Minero del Sur.

Raúl Molina, viceministro de gobernanza territorial de la PCM, afirmó a Canal N que el posible encuentro deberá ser ahora en la ciudad de Cusco, con presencia de Defensoría del Pueblo y la fiscalía regional.

“Ojalá que mañana [domingo] se pueda concretar una nueva reunión, pero tiene que ser en otro lugar que no sea ese espacio en la mina. Puede ser la ciudad de Cusco porque queremos que participe la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Regional”, indicó.

El jueves se conoció que el Gobierno y los comuneros no llegaron a acuerdo alguno tras varias horas de tenso diálogo.

Molina explicó que se decidió abandonar la reunión ante la falta de garantías de seguridad y la falta de voluntad de los comuneros por mantener las conversaciones.

“No había voluntad de diálogo, entonces tuvimos que retirarnos”, refirió. “Como nosotros habíamos ido a ese lugar aceptando todas sus condiciones y ellos no mostraban voluntad de diálogo, les pedíamos que ellos hagan una propuesta para reprender la medida (de bloquear la carretera)”, manifestó.

El viceministro relató que los comuneros cuentan con tres puntos en agenda que el Ejecutivo considera no podrán cumplirse. Los chumbivilcanos piden que no se criminalice su protesta, se derogue el decreto supremo que declara como vía nacional una parte del corredor minero y se impida el tránsito de la minera MMG hacia Las Bambas.

Molina argumentó que no existe una intención del Ejecutivo de criminalizar la protesta, siempre que no se tomen acciones ilegales como el bloqueo de carreteras. Asimismo, mencionó que no se podrá derogar el referido decreto supremo porque afectaría otras vías nacionales y, por último, destacó que los comuneros no tienen la facultad de decidir quiénes deben pasar por el corredor.