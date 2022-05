Comunidad de Fuerabamba responde a Aníbal Torres: “No somos secuestradores, somos campesinos”

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, lamentó este viernes las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres , quien dio a entender ayer durante su intervención en el pleno del Congreso sobre que podría ser secuestrado en caso de visitar la provincia de Cotabambas. Esto en medio del conflicto entre comuneros y la empresa Las Bambas (Apurímac).

Como es público, las operaciones de la mina de cobre están suspendidas desde el pasado 14 de abril por los conflictos con comunidades de la región Apurímac. El Ejecutivo y de la minera Las Bambas busca terminar con la invasión de los comuneros en predios de la empresa.

“Yo le diría al doctor Aníbal Torres, señor presidente del Consejo de Ministros, nosotros los cotabambinos-apurimeños, los fuerabambinos que apostamos por la minería no somos secuestradores, somos campesinos que vivimos del campo, de nuestra ganadería. Por lo tanto, es lamentable escuchar la espalda que da a esta comunidad, a estos pueblos y a los campesinos”, indicó en diálogo con Canal N.

“Igualmente, al señor Pedro Castillo, presidente: si esta empresa es realmente de interés nacional por qué no vienen y dan la cara. No creo que los van a secuestrar porque aquí el pueblo ni siquiera entiende qué es el secuestro. Por lo tanto, esperamos su presencia y que de una vez este problema se solucione. Que de una vez se ponga los pantalones y le diga a la empresa cuándo va a cumplir estos compromisos que tiene con las comunidades. Esto no se soluciona con un diálogo, esto tiene para largo”, agregó el dirigente.

Comunidad de Fuerabamba responde a Aníbal Torres.

Vargas insistió en que la derogatoria del estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, sería la medida que los motivaría a entablar posiblemente un nuevo diálogo con el Ejecutivo y Las Bambas. También criticó que el último sábado no haya acudido a la mesa de diálogo el primer ministro.

Es lamentable escuchar a nuestro premier que de la comunidad nos da a entender que somos secuestradores [...] La carta que nos ha llegado era con la presencia de Aníbal Torres, el premier. Hemos aceptado la reunión con las seis comunidades, pero dio la sorpresa que solo aparecieron los viceministros. Ahí está la carta donde se ha comprometido, parece que tiene miedo a la provincia de Cotabambas y a las comunidades campesinas que han apostado a la minería”, agregó.

¿Qué dijo el primer ministro Aníbal Torres?

Durante la interpelación el último jueves 12 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros se refirió sobre el conflictos en el territorio de la empresa minera MMG Las Bambas

“Por supuesto que he querido escuchar cuales son las necesidades de la comunidad, pero ellos se niegan. Quieren que vaya ahí, donde están levantados, que vaya a donde me pueden secuestrar. Por más que la gente considere que no soy inteligente, un poquito de inteligencia sí debo tener”, fueron las expresiones que utilizó el jefe del Gabinete Ministerial.

