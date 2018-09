Lanzan bomba molotov a local partidario de candidato en Chiclayo

Otro candidato en la provincia de Chiclayo, de la región Lambayeque, es víctima del hampa. Desconocidos arrojaron una bomba molotov en los exteriores del local partidario del postulante por Alianza para el Progreso (APP) al distrito de Pimentel, Enrique Javier Navarro Cacho Souza, de 42 años.

El ataque ocurrió a las 10:30 de la noche de ayer viernes, justo cuando partidarios del aspirante participaban de una reunión. Estos salieron despavoridos del recinto y encontraron una pequeña bola de fuego en medio de la pista. Los vecinos también estaban alarmados.

Ante ello, el candidato apepista acudió a la comisaría distrital de Pimentel y solicitó apoyo a la Policía, que acudió al lugar para constatar los daños. Los agentes hallaron el artefacto explosivo casero que había detonado minutos antes. Por fortuna, no hubo daños ni heridos.

VÍCTIMA DE AMENAZAS

Enrique Navarro denunció el pasado 26 de setiembre, en la División de Investigación Criminal (Divincri), que hace 20 días delincuentes le exigen, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, que renuncie a su candidatura, pues de lo contrario atentarían contra su integridad física y la de su familia.

En uno de los mensajes intimidatorios que recibió el postulante, los maleantes le advierten que: “Vamos a salir matándote a ti y a toda tu familia si no dejas de candidatear, y así recurras a la Policía, ellos no van a estar contigo todo el tiempo. Te sales del camino o te apago, ya estás advertido. La vida es una sola, valórala, de lo contrario va a morir un familiar tuyo cada semana, pero tú no gobiernas porque no gobiernas”.

El apepista también denunció que recibió llamadas para amedrentarlo del número 074-582360, el cual provendría del penal de Picsi, en Chiclayo.

DATOS

-El 19 de setiembre, desconocidos dispararon contra la camioneta en la que se desplazaba el candidato por Acción Popular a la alcaldía de José Leonardo Ortiz (Chiclayo), Eduardo Sáenz. Él denunció que habían intentado asesinarlo, pues un día antes fue amenazado de muerte a través de mensajes de texto.



-En junio pasado, Johnatan Zevallos (28), candidato por Siempre Unidos a la alcaldía distrital de Tumán, denunció que exigían S/5 mil y que desista de postular, pues de lo contrario lo matarían.