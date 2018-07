Lambayeque: A prisión dos trabajadores de la Gerencia Regional de Salud

Por: Zonia Custodio



El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó nueve meses de preventiva contra dos trabajadores de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque por presuntamente haberse apropiado de al menos S/600 mil destinados al pago de compensaciones económicas para el personal de jefaturas, especialidades y áreas críticas.

Según la fiscal Magaly Quiroz , el ilícito quedó al descubierto luego de que una enfermera interpusiera la denuncia contra los dos empleados investigados: Juan Carlos Brenis Llaguento , jefe de remuneraciones de la Geresa, y Luis Mantilla Vásquez .

La trabajadora de salud reveló, de acuerdo con la representante del Ministerio Público, que cada mes le depositaban dinero excedente en su cuenta bancaria, por lo que les comunicó a ambos sobre los abonos, pero estos solo se limitaron a darles sus números de cuentas para que les depositara en estas el dinero sobrante. Además, se habrían coludido con malos colaboradores.

La fiscal señaló en la audiencia, igualmente, que esta sería solo una de las modalidades usadas por los investigados, ya que también habrían llenado las planillas de la Geresa usando el número de los documentos de identidad (DNI) de ciertos trabajadores. Sin embargo, no les depositaban el dinero a sus cuentas, sino que presuntamente las derivaban a las suyas.

El delito en el que habrían incurrido Brenis y Mantilla sería peculado agravado. No obstante, la defensa de ambos rechazó los argumentos de la Fiscalía y anunció que apelará el dictamen.

Brenis habría cometido el ilícito desde de 2004 a 2015 y Mantilla entre 2014 a 2015, supuestamente. Ellos no acudieron a la diligencia, por lo que el juez de la sala, Leonardo Carrillo, ordenó su captura inmediata.

DATOS

- Para el juez de la sala, los dos trabajadores de la Geresa no habrían actuado solos. Dijo que no resulta lógico que el jefe de ambos no se haya dado cuenta de las supuestas irregularidades que se cometían en su área.



- Según una investigación inicial, los abonos eran entre los S/4 mil hasta S/12 mil.