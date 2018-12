Por: Nadia Quinteros



La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos solicitó seis años de cárcel contra el electo alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, por el presunto delito de colusión agravada. El ilícito lo habría cometido cuando fue burgomaestre de esta localidad de la provincia de Lambayeque de 2011 a 2014.

El pedido también incluye a seis ex funcionarios de esta comuna, quienes presuntamente adjudicaron de manera irregular contratos por concepto de bienes y servicios. Se trata de Ulises Mendoza Dávila, ex gerente municipal; Juan Inoquio Puse, ex jefe de Abastecimiento; Kovak Romero Yep, ex asesor legal; Jesús Odar Inoquio, ex tesorero; Javier Roque Antón, ex jefe de Presupuesto, y Osver Salazar Díaz, ex jefe de la Dirección de Urbanismo.

Según la Carpeta Fiscal N° 465-2014, se detectó que los imputados habrían contratado a personas que no contaban con negocios formales para efectuar determinados servicios a esta comuna y que, incluso, estos no se habrían realizado pese a haber sido cancelados oportunamente, lo que generó un perjuicio por más de medio millón de soles a dicho municipio.

De acuerdo con un informe elaborado por la Procuraduría Municipal del distrito, en tanto, se identificó a al menos 20 proveedores fantasmas. La Fiscalía también ha solicitado para ellos seis años de prisión y una reparación civil de S/300 mil.

DETENIDO

Willy Serrato, además, está detenido hace tres días por su posible nexo con la red criminal ‘Los Temerarios de la Corrupción’, presuntamente encabezada por el alcalde de Chiclayo, David Cornejo.

Él es sindicado por el colaborador eficaz de este caso, llamado ‘El Moralista’, de ser el nexo entre Cornejo y el fiscal superior Abel Concha. El burgomaestre chiclayano le habría pagado S/80 mil al magistrado para que este evite una investigación en su contra.

DATOS

- En noviembre, la Fiscalía solicitó diez años de cárcel contra Serrato por los presuntos delitos de peculado y nombramiento ilegal de cargo durante su gestión 2011-2014.



- En octubre, el Poder Judicial lo sentenció a cuatro años de prisión suspendida por el delito de malversación de fondos. Además, afronta otras dos investigaciones.