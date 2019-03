Lambayeque: Madre denuncia que le cambiaron a su bebé al dar a luz

Una madre de familia que dio a luz en el Hospital Regional de Lambayeque denunció que cambiaron a su bebé con la de otra paciente en el mismo nosocomio.

Teolinda Choquehuanca , quien dio a luz el jueves 21 de marzo a las 5 de la mañana, indicó que este intercambio se dio en el área de neonatología.

“Cuando mi hijita nació la colocaron en mi pecho, pero no vi su carita. El jueves aproximadamente a la 1 me la han traído, la amamanté, pero no vi su pulsera y la señora tampoco”, narró la madre de 34 años.

La mujer contó que el pediatra le informó que le habían entregado al bebé de otra paciente, pero que pronto le harían el cambio.

Ante la duda, Choquehuanca fue sometida a un examen de ADN externo, al igual que la otra madre, informó América TV.

Respuesta del hospital

Mediante un comunicado, el hospital Regional reconoció que sí hubo un error. Aseguró que las bebés nacieron en horas diferentes y que cada una fue registrada correctamente, sin embargo indicaron que el embrollo se dio por un "lamentable intercambio de ropa, lo que motivó una circustancial confusión, la misma que fue rectificada y corregida dentro del hospital".

“Ambas nacieron en el hospital Regional el jueves 21. La primera a las 00:24 horas y la segunda a las 5:05 horas, cada una fue registrada siguiendo el protocolo con sus datos de peso, talla, nombre de los padres y huellas del pie. No existe confusión en la identidad de las niñas”, indica el comunicado.