Como un gesto de solidaridad y amor por los animales, un grupo de jóvenes de la ciudad de Ferreñafe, ubicada en la región Lambayeque, tomaron la decisión de emprender el rescate de varios perritos que deambulaban por las calles luego de ser abandonados por sus dueños durante el estado de emergencia.

Con el nombre de “Cuatro Patas Ferreñafe”, esta organización dedicada al cuidado y protección de las mascotas ha rescatado a 20 perritos que viajaban sin rumbo por las calles de la ciudad en busca de alimento. Como parte de esta iniciativa, los jóvenes han instalado comederos en la comisaría del sector así como en los principales puntos de Ferreñafe para que los animales puedan alimentarse.

Tras ser rescatados y llevados a cada uno de los hogares de estas personas se les viene brindando medicinas, comida y abrigo a los animales mientras esperan ser adoptados por personas que se comprometan a cuidarlos.

Una integrante de esta organización es Claudia Mendoza Morales, quien destacó que los animales rescatados son bañados y desinfectados para luego darlos en adopción, aunque lamentó que solo haya preferencia por perros de raza.

“Dar en adopción a un perrito es bien difícil ahora, porque es criollo, si fuera de raza todos quieren. La gente debe tomar conciencia que un animal, no es un cuadro que un día me gusta y otro no y lo boto a la basura o a la calle. Cuando son cachorros los quieren, pero cuando son grandes ya los quieren regalar”, manifestó.

El grupo se encuentra en busca de un local que pueda servir como albergue de los perros y para costear los gastos se realizan rifas y otras actividades para pagar la atención de un veterinario y comprar los implementos de aseo y comida.

“Queremos un local. Un hogar donde les podamos dar un tratamiento más seguido, alimentación de calidad, esterilizarlos, asearlos, tener un mejor cuidado, pero no tenemos. Hacemos lo que podemos”, finalizó.

